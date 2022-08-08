Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме (Соединенные Штаты Америки).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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