https://news.day.az/officialchronicle/1485547.html Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме (Соединенные Штаты Америки).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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