Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам

Одним из стоящих перед нами приоритетных направлений является расширение транспортного коридора Восток-Запад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

Подчеркнув, что за счет дополнительных инвестиций Азербайджана годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся неотъемлемой частью Среднего коридора, увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства отметил: "Владеющий более 50 торговыми судами на Каспии Азербайджан предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам. С учетом роста объема грузоперевозок в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще шесть судов. В следующем году в Лачине будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны. Пропускная способность международного торгового порта Алят будут расширены с 15 миллионов до 25 миллионов тонн".