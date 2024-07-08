Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

чрезвычайный и полномочный посол

Аскерову Алимирзамину Гаввам оглу

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Атамогланову Агалару Рагим оглу

Гулиеву Фаигу Магбет оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Гаджизаде Айхану Эльхан оглу

Мусаеву Азеру Самиддин оглу

Ягубовой Айсель Шакир гызы".