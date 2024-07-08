Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посол
Аскерову Алимирзамину Гаввам оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Атамогланову Агалару Рагим оглу
Гулиеву Фаигу Магбет оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Гаджизаде Айхану Эльхан оглу
Мусаеву Азеру Самиддин оглу
Ягубовой Айсель Шакир гызы".
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