Фикрет Азизов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ф.Н. Азизова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению главы государства, Фикрет Нахмед оглу Азизов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.