https://news.day.az/officialchronicle/1673462.html Фикрет Азизов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Фикрет Азизов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ф.Н. Азизова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению главы государства, Фикрет Нахмед оглу Азизов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.
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