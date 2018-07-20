Армянская дипломатия становится все более скандальной

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян дал свою первую пресс-конференцию. До этого он общался с прессой исключительно в соцсетях, но после того, как группа руководителей СМИ выступила с заявлением по этому поводу, видимо, решил исправиться.

Помимо всего прочего, он, конечно же, коснулся карабахского вопроса, а также сделал невероятное количество комплиментов России и в сотый раз заверил, что никаких изменений во внешней политике Армении не будет. Этому есть простое объяснение. После инцидента с учениями 102-й базы в Гюмри Пашинян обвинил российских военных в провокации. Эти резкие слова вызвали негативную реакцию как с российской стороны, так и внутри Армении. И нынешнее расшаркивание перед Москвой является своеобразным извинением.

Вообще, у нового премьера Армении язык очень часто опережает мысли. Это касается и сделанных им накануне заявлений по поводу военного сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.

В интервью "Еврорадио" Пашинян заявил: "Продажа Беларусью Азербайджану своих систем залпового огня "Полонез" обострила отношения между Минском и Ереваном. Беларусь не выполняет взятые на себя союзнические обязательства перед Арменией, иными словами, будучи страной-членом ОДКБ, вооружает противника своего союзника Армении. Это - большая проблема для наших отношений. Я говорил об этом с президентом Лукашенко. Проблема еще больше обостряется, поскольку Армения и Беларусь являются членами ОДКБ, стратегическими партнерами".

Стоит напомнить, что за пару дней до этого глава СНБ Армен Григорян заявил, что Армения старается добиться того, чтобы официальный Минск перестал продавать оружие Азербайджану и ожидает, что он прекратит оборонное сотрудничество с Баку. Речь в данном случае идет о закупках Азербайджаном белорусских РСЗО "Полонез".

Похоже, митинговая эйфория в армянском обществе не прошла, а сам Пашинян все еще чувствует себя лидером протестного движения. Он думает, что так, как он себя вел на площадях и улицах Еревана, можно себя вести и в большой политике".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, эта особенность армянского премьера, кстати, была заметна не только в отношении Беларуси, но очень ярко показалась в Брюсселе, где Пашинян позволял себе, мягко говоря, недипломатические высказывания.

"Выступая сегодня с такими заявлениями в адрес Беларуси, он больше играет на внутреннюю аудиторию, чем выстраивает отношения с партнерами. Что касается партнеров, то они эту игру, конечно, понимают и вряд ли будут следовать советам Пашиняна. А в данном случае Пашинян не только советует, но и поучает, старается говорить с ними в назидательном тоне. Речь идет не только о Беларуси, а о внешнеполитическом почерке Пашиняна и новых властей Армении вообще.

Понятно, что никто к словам Пашиняна прислушиваться не будет, сотрудничество Беларуси с Азербайджаном продолжится, никто не будет корректировать имеющиеся планы. Тем более, они оцениваются в очень крупную сумму и приносят выгоду обеим сторонам", - сказал политолог.

Армении, отметил Велизаде, в лице и предыдущих, и новых властей, следовало бы решать карабахский конфликт, чтобы не доводить ситуацию до крайности и не обвинять другие государства в том, что те реализуют собственные интересы. Армянским властям надо думать не об этом, а о разрешении карабахского конфликта, причем не с точки зрения обвинения всех и вся в своих проблемах, а разобраться в собственной политике. Крупные игроки дают понять Пашиняну, что тут они ему не помощники.

"Все понимают, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, и все, что происходит вне пределов Армении, никакого отношения к ней не имеет ни с дипломатической, ни с международно-правовой точки зрения. И никто вмешиваться в это не собирается, особенно в ущерб собственным интересам. Акценты во внешней политике всеми основными игроками давно уже сделаны, только в Армении этого никак не уразумеют", - отметил наш собеседник.

По словам политолога, Азербайджан проводит политику, основанную на взаимных интересах, со многими странами. Благодаря этой политике Баку сегодня является ключевым партнером для очень многих государств, и это партнерство приносит партнерам Азербайджана большие выгоды. Это доказывает и нынешний визит Президента Ильхама Алиева во Францию, подчеркнул политолог.

"Армения же, скажем так, выпала в осадок. Что она может предложить? Пашинян требует, чтобы Беларусь не продавала оружие Азербайджану. А кому продавать - Армении? У Армении таких денег нет, все свое вооружение она приобретает за счет российских кредитов, никто другой продавать ей оружие в кредит не станет. И потому, вместо бравурных речей и праздных рассуждений армянским политикам следует серьезно задуматься над той ситуацией, в которой они очутились, и искать выход, но только не там, где они его ищут сегодня", - заключил Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов