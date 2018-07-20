Армянская дипломатия становится все более скандальной

20 июля 2018 21:47

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян дал свою первую пресс-конференцию. До этого он общался с прессой исключительно в соцсетях, но после того, как группа руководителей СМИ выступила с заявлением по этому поводу, видимо, решил исправиться.

Помимо всего прочего, он, конечно же, коснулся карабахского вопроса, а также сделал невероятное количество комплиментов России и в сотый раз заверил, что никаких изменений во внешней политике Армении не будет. Этому есть простое объяснение. После инцидента с учениями 102-й базы в Гюмри Пашинян обвинил российских военных в провокации. Эти резкие слова вызвали негативную реакцию как с российской стороны, так и внутри Армении. И нынешнее расшаркивание перед Москвой является своеобразным извинением.

Вообще, у нового премьера Армении язык очень часто опережает мысли. Это касается и сделанных им накануне заявлений по поводу военного сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.

В интервью "Еврорадио" Пашинян заявил: "Продажа Беларусью Азербайджану своих систем залпового огня "Полонез" обострила отношения между Минском и Ереваном. Беларусь не выполняет взятые на себя союзнические обязательства перед Арменией, иными словами, будучи страной-членом ОДКБ, вооружает противника своего союзника Армении. Это - большая проблема для наших отношений. Я говорил об этом с президентом Лукашенко. Проблема еще больше обостряется, поскольку Армения и Беларусь являются членами ОДКБ, стратегическими партнерами".

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Стоит напомнить, что за пару дней до этого глава СНБ Армен Григорян заявил, что Армения старается добиться того, чтобы официальный Минск перестал продавать оружие Азербайджану и ожидает, что он прекратит оборонное сотрудничество с Баку. Речь в данном случае идет о закупках Азербайджаном белорусских РСЗО "Полонез".

Похоже, митинговая эйфория в армянском обществе не прошла, а сам Пашинян все еще чувствует себя лидером протестного движения. Он думает, что так, как он себя вел на площадях и улицах Еревана, можно себя вести и в большой политике".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, эта особенность армянского премьера, кстати, была заметна не только в отношении Беларуси, но очень ярко показалась в Брюсселе, где Пашинян позволял себе, мягко говоря, недипломатические высказывания.

"Выступая сегодня с такими заявлениями в адрес Беларуси, он больше играет на внутреннюю аудиторию, чем выстраивает отношения с партнерами. Что касается партнеров, то они эту игру, конечно, понимают и вряд ли будут следовать советам Пашиняна. А в данном случае Пашинян не только советует, но и поучает, старается говорить с ними в назидательном тоне. Речь идет не только о Беларуси, а о внешнеполитическом почерке Пашиняна и новых властей Армении вообще.

Понятно, что никто к словам Пашиняна прислушиваться не будет, сотрудничество Беларуси с Азербайджаном продолжится, никто не будет корректировать имеющиеся планы. Тем более, они оцениваются в очень крупную сумму и приносят выгоду обеим сторонам", - сказал политолог.

Армении, отметил Велизаде, в лице и предыдущих, и новых властей, следовало бы решать карабахский конфликт, чтобы не доводить ситуацию до крайности и не обвинять другие государства в том, что те реализуют собственные интересы. Армянским властям надо думать не об этом, а о разрешении карабахского конфликта, причем не с точки зрения обвинения всех и вся в своих проблемах, а разобраться в собственной политике. Крупные игроки дают понять Пашиняну, что тут они ему не помощники.

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"Все понимают, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, и все, что происходит вне пределов Армении, никакого отношения к ней не имеет ни с дипломатической, ни с международно-правовой точки зрения. И никто вмешиваться в это не собирается, особенно в ущерб собственным интересам. Акценты во внешней политике всеми основными игроками давно уже сделаны, только в Армении этого никак не уразумеют", - отметил наш собеседник.

По словам политолога, Азербайджан проводит политику, основанную на взаимных интересах, со многими странами. Благодаря этой политике Баку сегодня является ключевым партнером для очень многих государств, и это партнерство приносит партнерам Азербайджана большие выгоды. Это доказывает и нынешний визит Президента Ильхама Алиева во Францию, подчеркнул политолог.   

"Армения же, скажем так, выпала в осадок. Что она может предложить? Пашинян требует, чтобы Беларусь не продавала оружие Азербайджану. А кому продавать - Армении? У Армении таких денег нет, все свое вооружение она приобретает за счет российских кредитов, никто другой продавать ей оружие в кредит не станет. И потому, вместо бравурных речей и праздных рассуждений армянским политикам следует серьезно задуматься над той ситуацией, в которой они очутились, и искать выход, но только не там, где они его ищут сегодня", - заключил Ильгар Велизаде.

Зульфугар Ибрагимов

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