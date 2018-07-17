Армения хочет заставить Минск отказаться от Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

Накануне армянская общественность была неприятно удивлена, прочитав выдержки из интервью секретаря Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна российскому изданию "КоммерсантЪ".

Напомним, что, отвечая на вопросы газеты, Григорян заявил, что желание Армении сотрудничать с НАТО обусловлено желанием понять, как работает азербайджанская армия, что необходимо для "эффективного противодействия Азербайджану в Нагорно-Карабахском конфликте".

Никаких официальных разъяснений и комментариев по поводу содержания опубликованного "Ъ" заявления пока не было дано. Хотя пояснений тут особо не требуется. Глава СНБ дал понять, что основной целью Армении является попытка если не перегнать, то хотя бы догнать Азербайджан. Идти за ним след в след, несмотря на свои скудные возможности и ресурсы. Даже в НАТО Ереван внедряется лишь для того, чтобы подсмотреть за Баку, выведать тайны и услышать "волшебное слово".

Из этой же серии и другое заявление Армена Григоряна, который в последнюю пару дней стал очень уж разговорчив. В беседе с журналистами глава СНБ заявил, что Армения старается добиться того, чтобы официальный Минск перестал продавать Азербайджану оружие.

"Мы ожидаем, что Беларусь больше не будет продавать оружие Азербайджану. Мы не хотим, чтобы оружие, которое продает Беларусь, оказалось в руках Азербайджана, у которого военные планы - вплоть до того, чтобы оказаться в Ереване", - сказал Григорян, добавив, что "практически весь состав нового правительства работает в этом направлении".

Стоит заметить, что пару лет назад весь состав предыдущего армянского правительства усиленно работал над вопросом прекращения поставок российского вооружения в Азербайджан. Ереван опускался до шантажа, хлопал дверью, устраивал Москве истерики и демонстративно обижался. Но не сработало.

По-видимому, новые власти Армении посчитали Минск более легкой добычей и теперь бросили все усилия на этот "фронт".

Секретарь Совета национальной безопасности Армении не только порадовал армянскую общественность этой новостью, но и удивил, сообщив, что не исключена и вероятность того, что Ереван заинтересуется покупкой вооружения у Минска.

Тут возникает один единственный вопрос - на какие деньги? Беларусь, в отличие от России, не имеет геополитических интересов в нашем регионе, не является мировым полюсом силы и не ставит глобальных целей. Поэтому она не будет дарить или отдавать за бесценок или в кредит Еревану свою оборонную продукцию из каких-то геополитических соображений. Чистая коммерция - товар в обмен на деньги, которых у Армении не водится. Откуда оптимист Григорян предлагает брать эти средства?

Основным аргументом Еревана в данном случае может быть членство Армении и Беларуси в ОДКБ. Но этот аргумент вряд ли сработает. Когда год назад речь только зашла о продаже Азербайджану белорусских РСЗО "Полонез", в Ереване засуетились, была организована дипломатическая атака на Минск, делались попытки подключить к ней и Москву. Но "Полонезы" появились на параде в Баку и стали мощным раздражающим фактором для страны-оккупанта.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Это разглагольствования неопытных и находящихся в плену революционной эйфории людей.

Интересно, как это себе данный субъект представляет? Чем Армения может заинтересовать, не говоря уже "принудить" Беларусь, чтобы та отказалась от продажи оружия Азербайджану?

Уровень торгово-экономического сотрудничества между Баку и Минском на порядок, а точнее, почти в 10 раз превышает объем оборота Армении с Беларусью. В средствах для оплаты военной техники Ереван ограничен и везде выпрашивает кредиты, которые вряд ли намерен возвращать.

Кроме того, уровень доверия и взаимопонимания между Баку и Минском также много выше, чем между консервативными белорусскими и, скажем так, "революционно-демократическими" властями нынешней Армении".

Военный эксперт, бывший командир бригады, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в отставке Шаир Рамалданов:

"Разговоры о закупках Азербайджаном современных вооружений идут давно. Вначале Армения хотела поссорить Баку с Москвой в связи с поставками нам российского оружия. Затем, после того, как наш министр обороны провел встречи в Беларуси, и возникла перспектива закупки Азербайджаном "Полонезов", Ереван развернул хаотичную деятельность уже против Минска. И через некоторое время в армянских СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на высокопоставленных лиц Беларуси о том, что Минск якобы не будет поставлять вооружение Азербайджану, что контракт по "Полонезам" упразднен и армяне могут спать спокойно.

Можно представить, каково было разочарование наших соседей, когда в начале июня Президент Ильхам Алиев, посещая новую войсковую часть, осмотрел поставленные Азербайджану РСЗО "Полонез". А затем это вооружение было продемонстрировано на параде в честь 100-летия Азербайджанской армии.

Это, конечно, стало большим ударом для противника. Отсюда и все эти заявления, несерьезные и ничем не подкрепленные. Чтобы делать такие заявления, какие делает Григорян, нужно обладать элементарной логикой, располагать конкретными доводами, подкреплять их документально. А высказывания Григоряна - пустой звук, они рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию, на людей, которые не разбираются в механизмах купли-продажи вооружений и могут верить всему. Но господину-то Григоряну эти механизмы известны, и он просто лукавит, обнадеживая граждан страны. Существуют оборонные выставки, на которых страны-производители выставляют свою продукцию с целью поиска выгодных покупателей. Кто способен платить, тот и получает контракт. А Азербайджан - платежеспособная страна, имеющая возможности приобретать оружие за наличные, что она и делает с большим успехом. Нет такого механизма, который мог бы запретить нам это. Так же, как нет механизма, запрещающего Беларуси продавать продукцию своего ВПК Азербайджану.

Но даже если предположить, что Минск откажет Баку, что невозможно, то Азербайджан найдет другие источники. От перестановки слагаемых, как известно, их сумма не меняется. Мировой оружейный рынок очень большой, и выбор у нас будет всегда.

Но до этого, думаю, не дойдет. Между Азербайджаном и Беларусью существуют прекрасные отношения, основанные как на взаимных интересах, так и на очень хороших личных взаимоотношениях глав наших государств. Беларусь - стратегический партнер и друг Азербайджана, и наши двусторонние связи с каждым годом становятся все лучше и содержательнее.

Заявления Армена Григоряна объясняются очень просто. Новый премьер Армении Пащинян и все его правительство полностью некомпетентны. Новые власти сегодня стремительно теряют популярность и ищут способы удержать свой рейтинг - то из соображений популизма сыновей отправляют в Карабах, то делают подобные неподтвержденные ничем заявления. Хотят показать, что Армения что-то значит и способна управлять ситуацией. А в реальности, вся их возня напоминает финал русских народных сказок. Помните? - "по усам текло - а в рот не попало". Так же и с Арменией".

В заключение напомним, что у Еревана на днях прибавилось головной боли. Стало известно, что Франция сняла запрет для военно-промышленных компаний своей страны на продажу продукции оборонного назначения Азербайджану. И на предстоящей в Баку 25-27 сентября международной оборонной выставке ADEX-2018 французский ВПК будет представлен в очень широком формате.

Так что правительству Армении придется бросать все дела на "белорусском фронте" и срочно заняться Францией.

Тяжелая жизнь, однако. Не позавидуешь.

Зульфугар Ибрагимов