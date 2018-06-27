Демонстрация силы азербайджанской армии прошла успешно - ПОДРОБНОСТИ

В Баку на площади Азадлыг состоялся грандиозный военный парад, проведенный в честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана.

За парадом наблюдали Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывших в нашу страну в связи с юбилейными мероприятиями, ветераны и жители столицы.

В приветственной речи Президент Ильхам Алиев коснулся основных вех истории Вооруженных Сил Азербайджана и ее сегодняшних достижений. По словам главы государства, сегодня азербайджанская армия является одной из сильнейших в мире.

Отметим, что в военном параде приняли участие около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции. Были представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70 летных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода самые новые и современные виды вооружения и техники - бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

Парад прошел по намеченному плану, были успешно отработаны все предусмотренные мероприятия, сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир бригады, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в отставке Шаир Рамалданов.

Все прошло на отлично - прохождение личного состава разных родов войск, прохождение техники и вооружения, авиа-шоу в исполнении мастеров воздушного пилотажа.

"На параде были представлены бронетанковая техника, танки Т-90, БМП-3, БТР-82А. Это новейшая бронетехника, которая сейчас находится на вооружении российской армии. Была представлена также колесная техника. Причем, часть ее прошла модернизацию в производственных цехах оборонной промышленности нашей страны, а некоторые оптические и электронные приборы, также продемонстрированные на параде, произведены у нас, в Азербайджане. Кроме того, на параде была представлена артиллерия и ракетное вооружение. В частности белорусская РСЗО "Полонез", израильский ОТРК "LORA", которые особенно "беспокоили" нашего противника Армению. Представлены также артсистемы дальнего поражения, большой мощности и большого калибра. Как самоходные, так и на тягачах.

Что важно - на параде были представлены и средства ПВО. Это новейшие средства, способные перехватить такие ракеты, как "Искандер". Это в основном системы израильского производства. Большой интерес вызвали также так называемые дроны - беспилотные летательные аппараты (БПЛА), как разведывательные, так и ударные беспилотники, которые хорошо проявили себя в апреле 2016 года.

Было представлено и противотанковое вооружение - новейшие противотанковые ракеты, предназначенные для поражения бронетехники и огневых точек противника. Продемонстрировано также образцы инженерного вооружения, дистанционного разминирования и минирования. Особо хотелось бы отметить военно-воздушные силы, военные самолеты класса МИГ и СУ, новейшие вертолеты различных модификаций.

Естественно, на одном параде показать все, что имеет азербайджанская армия, невозможно. Были продемонстрированы даже не все образцы", - отметил Шаир Рамалданов.

По словам полковника в отставке, прошедший в Баку военный парад - это, конечно, праздник. Но, в первую очередь это демонстрация силы азербайджанской армии. Это очень важно с точки зрения чувства патриотизма и веры в свою армию у азербайджанского народа. Но еще важнее это в качестве послания противнику, Армении, которая должна осознать, с какой мощью она столкнется, если Азербайджан применит силу для освобождения своих оккупированных территорий, подчеркнул наш собеседник.

"Это как бы наглядное подтверждение, продолжение тех предупреждений, которые находили место в высказываниях Верховного Главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева, неоднократно и четко заявлявшего, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории. Президент также совершенно справедливо отмечал, что если Армению и Азербайджан оставят один на один, то имеющееся вооружение, высокий боевой дух и боеготовность нашей армии позволят за короткий срок разгромить противника и освободить оккупированные земли", - сказал Рамалданов.

По мнению ветерана войны, армянская сторона должна сделать правильные выводы и осознать, что перед этой мощью оккупационным силам не устоять. Укрепление мощи нашей армии сопровождается ростом боевого духа личного состава, единой поддержкой Вооруженных Сил со стороны всего азербайджанского народа, который сплотился вокруг Президента. Закупается новейшее вооружение не для демонстрации на парадах, а для того, чтобы освободить оккупированные земли и обезопасить страну и ее границы от внешнего противника. Как это будет называться - антитеррористическая и контрнаступательная операция, не важно. Но рано или поздно оккупационным ВС Армении придется испытать на себе всю эту мощь, если в Ереване не одумаются.

"Пока что Азербайджану не оставляют другого выхода, кроме как решить вопрос силой. Освободить земли - это наше право, и силы для этого у нас есть. Что и показал нынешний парад", - резюмировал Шаир Рамалданов.

В заключение отметим, что хотя военный парад и является демонстрацией силы, но он не является угрозой кому-либо, даже противнику, продолжающему оккупировать азербайджанские земли. Азербайджан никому не угрожает, он просто дает понять всем, кто в этом сомневается - он способен быстро и четко решить проблему своей территориальной целостности, но не хочет жертв. В этом его сила. Если противник расценивает это как слабость, то прошедший в Баку военный парад ясно продемонстрировал - это роковая ошибка, которая может обойтись Армении очень дорого.

Лейла Таривердиева