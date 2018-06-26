Армии Азербайджана — 100 лет. И она готова к своей главной победе

26 июня Азербайджан отмечает свой государственный праздник - День Вооруженных сил.

Дата юбилейная - Национальная армия Азербайджана была создана ровно сто лет назад - 26 июня 1918 года в независимой Азербайджанской Демократической Республике, первой демократической республике на всем мусульманском Востоке. Отмечает ее наша страна со всей торжественностью. На площади Азадлыг - парад, в Бакинской бухте выстроились в торжественный ордер военные корабли и рисуют азербайджанский триколор инверсионные следы боевых самолетов...

А где-то в архивах сохранились размытые фотографии первого военного парада - весной 1919 года, в честь первой годовщины провозглашения АДР. Еще не было нынешней площади Азадлыг, и проходил он на улице Истиглалийят - бывшей Николаевской, ставшей в годы существования СССР "Коммунистической". А роль трибуны исполнял балкон здания, где располагался парламент молодой республики.

Возможно, рассказ о воинских традициях азербайджанского народа можно было бы начать со времен куда более ранних. В фондах Национального музея истории Азербайджана хранятся самые разнообразные коллекции. Это и ковры, и вышивки, и образцы ювелирного искусства, и национальная одежда, и монеты, и многое другое. Но особое место занимает оружие - кинжалы, сабли, кремниевые ружья, немые свидетели войн, бушевавших в прошлые века и тысячелетия. Бабек, Джаваншир, Шах Исмаил Хатаи, Джавад хан - можно долго перечислять имена полководцев и даты величайших битв. Можно - и нужно! - вспомнить Ази Асланова и Мехти Гусейн-заде, Исрафила Мамедова и Зибу Ганиеву, боевой путь 416-й гвардейской Таганрогской дивизии и поднятое ее бойцами красное знамя над Брандербургскими воротами в Берлине...

Но сегодня в современном, независимом Азербайджане пишутся уже новые страницы в истории нашей Национальной армии.

Сегодня уже понятно: свои Вооруженные силы Азербайджану пришлось создавать, вернее, воссоздавать в условиях реальной войны.

Верховный Совет Азербайджана принял решение о создании собственных сил самообороны 9 октября 1991 года. Уже шла война в Нагорном Карабахе. Еще в годы существования СССР отряды армянских боевиков развязали жестокий террор против мирного азербайджанского населения - сначала в Армении, затем в Карабахе. Росло число беженцев и вынужденных переселенцев. Ситуация требовала быстрых и решительных мер. Но... как раз решительности и компетентности тогдашнему руководству остро недоставало. В результате фронт "держали" наспех сформированные и плохо вооруженные добровольческие батальоны. Среди их бойцов были настоящие герои, но никакой героизм рядовых бойцов и их командиров не мог восполнить того, что могли, должны были сделать, но не делали тогдашние власти - отсутствие координации действий, командной "вертикали", наконец, оружия...

Настоящая работа по созданию национальных Вооруженных сил началась уже в 1993 году, после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. В армии было введено единоначалие. Эпоха "полевых командиров" и добровольческих батальонов ушла в прошлое. У Азербайджана появились не национальная гвардия и не силы самообороны, а полноценная регулярная армия, которая уже зимой 1993-1994 года перешла в наступление и, отбросив армянских агрессоров, освободила Горадиз и еще несколько населенных пунктов Физулинского района Азербайджана.

Это было только начало большой и многогранной работы по созданию в нашей стране современных боеспособных Вооруженных сил. Той работы, которая получила новый импульс сегодня, на фоне экономических и политических реформ, осуществляющихся в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

А вот здесь надо поподробнее.

Еще на рубеже XII-XIII веков Шота Руставели в своей поэме "Витязь в тигровой шкуре" писал: "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Тем более легко рассуждать "со стороны" о военном строительстве, оперируя при этом весьма эфемерными понятиями вроде "боевого духа" в кавычках и без. Но специалисты знают: при всей важности воинских традиций и патриотического воспитания, прав был генерал Шарль де Голль, который считал, что современные войны выигрываются в тылу. Армия, предупреждают они, дело затратное. Деньги нужны на оружие и боеприпасы, на средства связи, на строительство военных городков и дорог, на оснащение госпиталей, на подготовку и переподготовку кадров, на достойную зарплату офицерам, чтобы в военные вузы шли лучшие. А значит, для успеха военного строительства нужен, прежде всего, экономический базис.

Именно успехи блестяще реализованной под руководством Президента Ильхама Алиева экономической стратегии Азербайджана позволили нашей стране в десятки раз увеличить свой военный бюджет и профинансировать перевооружение армии - в соответствии с новыми требованиями и вызовами. Вооруженные силы Азербайджана регулярно проводят учения, в том числе масштабные, с привлечением большого количества военнослужащих и техники. Решаются вопросы быта военнослужащих. В военных городках - удобные жилые помещения, которые как-то даже не сразу язык повернется назвать "казармами", кухни, столовые, учебные классы, прачечные... Растет престиж военных профессий. И результаты уже налицо.

"Азербайджанская армия на сегодня входит в число 50 самых сильных армий мира и мы это доказали на поле боя. Славная победа нашей армии на линии соприкосновения войск в апреле 2016 года еще раз демонстрирует, что сильная армия является гарантом независимости", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в своей речи на официальном приеме по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

С того дня прошло меньше месяца, но за этот короткий срок слова Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Азербайджана получили новое подтверждение. Военные эксперты многих стран анализируют и комментируют итоги блестящей Гуннутской операции азербайджанской армии, в результате которой на нахчыванском направлении было очищено от оккупантов 11 тысяч гектаров земли. Плюс ко всему под огневым контролем вооруженных сил нашей страны оказались важные стратегические трассы Армении.

Выступая на мероприятии, посвященном выпуску Азербайджанской высшей военной школы им. Гейдара Алиева, министр обороны нашей страны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что впереди исторический день - 100-летие ВС Азербайджана, которое будет отмечаться 26 июня. После чего продолжил: "Мы подошли к этой годовщине с высокими показателями, успехами на фронте. В апреле 2016 года мы дали достойный ответ противнику на его провокации. Несколько дней назад была проведена операция в Нахчыванском направлении, были освобождены 11 тысяч гектаров территорий".

Сегодня - и это признают специалисты и в самом Азербайджане, и за его пределами - Вооруженные силы Азербайджана в состоянии очистить земли нашей страны от оккупантов. Да, Азербайджан - миролюбивая страна. В Баку привержены мирному, дипломатическому пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но если дипломатия не даст результатов, наша страна готова использовать все предусмотренные международным правом средства для восстановления своей территориальной целостности. А армия Азербайджана готова выполнить эту задачу.

И нет сомнений: главные победы Национальной армии Азербайджана еще впереди.

Нурани,

специально для Day.Аz