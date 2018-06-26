Президент Ильхам Алиев: Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом

Глава государства отметил, что в результате успешной операции, проведенной до этого праздника, в прошлом месяце, Отдельной общевойсковой армией в Нахчыване, были освобождены 11 тысяч гектаров земли, оккупированной армянами в начале 1990-х годов.

"Были проведены большие инженерные и разведывательные работы. Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом. Азербайджанский военнослужащий еще раз показал героизм, отвагу. Мы освободили стратегические высоты. Сегодня мы контролируем стратегические коммуникации, дороги. Нахчыванская операция еще раз показала, что азербайджанская армия - сильная армия. Еще показала, что мы с большим профессионализмом можем выполнить и выполняем любую задачу. Отныне азербайджанская армия всегда должна быть готова к восстановлению территориальной целостности нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.