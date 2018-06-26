Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за военным парадом в Баку - ВИДЕО

26 июня на бакинской площади Азадлыг прошел торжественный военный парад по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за военным парадом наблюдали Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы, военные атташе зарубежных стран в нашей республике, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывшие в нашу страну в связи с юбилейным мероприятием, ветераны и представители общественности столицы.

Собравшиеся на площади Азадлыг встретили Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжительными аплодисментами.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев приветствовал личный состав, участвующих в параде.

Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны исполнил государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на военном параде с речью.

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В военном параде приняли участие около 4000 человек парадного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также Вооруженных сил Турецкой Республики.

На торжественной церемонии были представлены более 240 единиц военной техники, свыше 70 летательных средств, в том числе недавно принятая на вооружение самая современная бронетехника, новейшее оружие и техника, такие, как ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

На параде присутствовали около 100 представителей из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

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