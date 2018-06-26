Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда азербайджанский флаг, поднятый на освобожденных от оккупации землях, будет демонстрироваться на военном параде на площади Азадлыг

Настанет день, когда азербайджанский флаг, поднятый на освобожденных от оккупации землях, будет демонстрироваться на военном параде на площади Азадлыг.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства отметил, что Азербайджан продолжает усиливаться.

"Мы на пути развития. Перед нами открыты все пути, ясные горизонты. Отныне Азербайджан будет идти только и только по пути развития. Армения не может и не сможет конкурировать с нами. Историческая справедливость, международное право на нашей стороне. Мы обладаем экономической и военной силой, духом патриотизма. Апрельские победы, нахчыванские победы укрепляют патриотический дух нашей армии, нашего народа и еще раз вселяют в азербайджанский народ абсолютную веру в то, что сегодня азербайджанская армия способна выполнить любую задачу и готова к этому", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в апрельских боях 2016 года, Нахчыванской операции 2018 года на освобожденных от оккупантов землях был поднят азербайджанский флаг.

"Это имеет очень большое моральное значение. Эти флаги будут сегодня продемонстрированы на этом параде, на площади Азадлыг. Эти знамена вели наших военных вперед, это боевые знамена. Сегодня эти флаги развеваются на азербайджанской земле, на освобожденных от оккупации землях и доставлены сюда для этого парада. Настанет день, когда азербайджанский флаг, который будет поднят после освобождения на землях, находящихся сегодня под оккупацией, будет доставлен на площадь Азадлыг и демонстрироваться на военном параде. Мы должны приблизить и приближаем этот святой день", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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