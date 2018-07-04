Шантаж Пашиняна развязал Азербайджану руки - доигрался

Никол Пашинян ищет выход из сложной ситуации, в которой оказалась страна-оккупант в результате его необдуманных заявлений. Вместо того, чтобы напугать Азербайджан, эти заявления, скажем так, развязали ему руки.

После того, как Ереван устами нового премьера отказался от переговоров по Карабаху, все разговоры с армянской стороной стали бессмысленны. Никто теперь не может предъявить Баку претензий и требовать соблюдения каких-то там договоренностей, потому что мирный процесс сошел на нет по глупости "революционера" Никола, возомнившего, что его площадный авторитет может играть какую-то роль и как-то влиять на урегулирование конфликта. Если бы он знал, что в ответ на его шантаж Азербайджан начнет стягивать силы к линии соприкосновения и продвинет позиции в Нахчыване, он, возможно, и попридержал бы язык. Теперь же слов обратно не взять и нужно как-то выходить из положения. И премьер Армении делает одну глупость за другой.

Пашинян уже не скрывает, что действует по принципу "я так хочу". Практически ни одно его решение за два месяца премьерства не было обосновано с точки зрения права и закона. На этот раз ему пришло в голову отправить полицейские войска в оккупированный Карабах, прямо на линию соприкосновения. Это нонсенс, когда внутренние войска одной страны проходят службу на оккупированных территориях соседнего государства. Да, оккупационные силы так и так почти на сто процентов состоят из граждан Армении, но Ереван подает это под соусом их службы якобы в "армии обороны", а не в военчастях ВС Армении, хотя так оно и есть на самом деле.

Теперь же в Карабахе официально появятся воинские подразделения РА.

Начальник полиции Валерий Осипян в субботу встретился с личным составом и сообщил, что получил предложение от министерства обороны и согласился. Само решение - премьера Никола Пашиняна, уточнил он, чтобы никто не подумал, что такое могло прийти ему на ум. И еще чтобы никто не вздумал протестовать. Протестовать вздумало только одно подразделение, все остальные молча проглотили.

Как пишут армянские СМИ, внутренние войска начнут отправляться в оккупированный Карабах 15 августа с 15-дневной ротацией.

"Такое решение Пашиняна непосредственно связано с событиями, происходящими в последнее время в регионе", - считает азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По мнению политолога, военный парад, проведенный 26 июня в Баку, несомненно, очень серьезно обеспокоил армянскую общественность и политические круги, после чего стали раздаваться призывы "адекватно ответить" азербайджанской стороне и так далее. Усилил эти настроения и состоявшийся на днях визит российских экспертов в Джоджуг Марджанлы. Реакции с армянской стороны была вполне ожидаема.

"Дело в том, что армянским ВС просто уже нечего противопоставить азербайджанской стороне на фоне заявлений Пашиняна о том, что Армения должна готовиться к войне. В силу отсутствия реальных ресурсов, Пашинян решил отправить на передовую внутренние войска.

По характеру поставленной задачи внутренние войска должны нести ответственность за безопасность. Как армянские ВВ выполняли эту свою миссию, мы все видели в последние 10 лет. Это было то несоразмерное применение силы, как во время событий 1 марта 2008 года, то бездействие там, где речь идет о вопросах государственной безопасности, как в период пашиняновских митингов. Это те самые части, которые сейчас отправляются на линию соприкосновения, чтобы показать, что в Армении все силовые структуры наделены функциями охраны "передовых рубежей"", - сказал азербайджанский политолог.

По мнению Ильгара Велизаде, Пашинян не ожидает, что улица воспрянет и пойдет против него, так как именно она привела его к власти. И теперь он хочет все высвободившиеся подразделения мобилизовать на военное направление.

Эти действия никак не отразятся на текущей военно-политической и оперативной ситуации на линии соприкосновения, считает наш собеседник. Что будут делать эти солдаты на передовой, не понятно. В первую очередь, это непонятно самому руководству полиции и личному составу, которому придется выполнять несвойственные для него функции, отметил Велизаде.

"Это говорит о той степени некомпетентности, которая царит в нынешней власти. Они некомпетентно реагируют на реальную ситуацию. Эта некомпетентность отражается в подходах армянской стороны к карабахскому урегулированию на переговорном уровне. С ней же мы будем иметь дело в ближайшее время и в военных приготовлениях Армении", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Как бы там ни было, новое решение Пашиняна не менее неразумно и опасно с точки зрения ситуации в регионе, чем предыдущие популистские заявления, и еще больше приближает стороны к войне. Отправка полицейских на передовую, несомненно, стала неприятным сюрпризом для армянского общества, которое уже давно терзается вопросом "почему граждане Армении должны умирать в Карабахе?".

Фактически объявив всеобщую мобилизацию своими призывами в день ВВС, Пашинян поставил себя и страну в безвыходное положение. Можно купить, выклянчить или одолжить танки и ракеты, но увеличить в три раза численность личного состава - это не под силу ни "бархатной", и никакой другой революции. Даже если новый премьер отправит в Карабах всех поголовно - дорожных постовых, секьюрити чиновников, охранников магазинов и стоянок, да вообще весь резерв до последнего человека, он не сможет превзойти ни качественно, ни количественно возможности Азербайджана.

Бравые заявления об "адекватном ответе" - это пустой звук. А радостные лица в фоторепортажах с начавшегося в Армении постреволюционного призыва не говорят ни о чем. Кроме того, что пушечного мяса в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе скоро станет больше.

Зульфугар Ибрагимов