Азербайджанская армия не дает противнику вздохнуть - В Армении снова истерика

Азербайджан начинает широкомасштабные учения с привлечением различных родов войск и видов вооружений.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, к учениям привлечены до 20 000 военнослужащих (практически треть всего личного состава - ред.), до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации.

В ходе учений с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбовыми и штурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии, подчеркивается в сообщении МО.

Эта новость стала "афтершоком" для армянской стороны после потрясения, перенесенного в связи с грандиозным военным парадом в Баку. Как и следовало ожидать, не имея возможности что-то противопоставить, Ереван в очередной раз обвинил Баку в якобы нарушении "пятой главы Венского документа ОБСЕ", в неуведомлении о своих учениях и прочем. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян озвучил эту позицию ведомства, посетовав, что "проведение Азербайджаном военных учений с нарушением обязательств ОБСЕ носит продолжительный характер, что негативно влияет на военную прозрачность и предсказуемость в регионе".

Те же обвинения звучали на прошедшей неделе и в ПАСЕ, где армянская делегация поделилась с евродепутатами своими страхами.

Член делегации Эдмон Марукян потребовал от Европы немедленно что-то сделать, чтобы предотвратить освобождение Азербайджаном своих территорий военным путем. "Сейчас я обращаюсь к Совету Европы и международной общественности, - заявил с надрывом Марукян, - необходимо предпринять действенные меры по предотвращению военной авантюры Азербайджана, которая станет гуманитарным бедствием не только для нас, но и всего Южного Кавказа".

Истерят и на оккупированных территориях. Представитель сепаратистского режима Давид Бабаян бьет тревогу, мол, Азербайджан приблизился к красной черте. В интервью армянскому изданию он уверяет армян Карабаха, что Азербайджан стягивает силы, но "мы сильнее". "Мы делаем все, чтобы удержать военную инициативу". "Нам придется закупать новые виды вооружений и обновлять арсенал".

Кто это "мы" и кому это "нам"? У самопровозглашенного образования имеются средства на закупку современного вооружения, которое позволит оккупационными силам сохранять баланс? Или представитель режима говорит от имени Армении?

Примечательно, что сепаратисты говорят о своей мощи и наличии у них военной инициативы даже громче, чем в Ереване. Там, наоборот, притихли и уже давно не рассказывают сказок о невероятных преимуществах армянской армии, секретном оружии и прочей чепухе. Этим особо грешили прежние власти, фантазия которых особенно обогатилась яркими образами после апрельского разгрома и огромных потерь в живой силе.

В Армении сегодня чаще можно услышать другие мнения.

Председатель Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян в беседе с Первым Информационным, например, говорит об убожестве армянского ВПК и считает, что военная промышленность должна быть выведена из армии, потому что на сегодняшний день армия, по сути, препятствует развитию военной промышленности.

"Генералы всегда воюют по логике прошедшей войны: Азербайджан против нас применяет самые современные беспилотные системы израильского производства, и сейчас в Азербайджане настал некий этап, когда у азербайджанцев больше развито вооружение, созданное по новейшим технологиям, а наши генералы же воюют оружием апрельской войны 2016 года".

Обеспокоенный опасностью приближающейся войны Варданян признал, что у Азербайджана есть явное преимущество в военно-промышленной сфере над Арменией с ее разваливающимися, допотопными подходами.

Как бы ни была масштабна паника, устроенная армянской стороной, панические настроения не передаются ее союзникам и партнерам, которые лишь терпеливо выслушивают и не более. Ни на каком уровне, ни на какой площадке, даже на площадке ОБСЕ, не было высказано претензий по поводу действий Азербайджана. Да, усиление им своих позиций на нахчыванской границе и на линии соприкосновения действительно имеет место. Да, военный парад был демонстрацией силы, а начинающиеся учения ставят конкретные цели освобождения территорий. Но запретить Баку все это делать никто не может. Не имеет права. Ни в одном международном документе нет пункта, запрещающего странам восстанавливать свою территориальную целостность военным путем, если другие возможности исчерпаны.

В последние дни в армянских медиа один за другим появляются слезливые репортажи и эссе о готовящихся к войне армянских приграничных районах и "высоком патриотическом духе" граждан страны перед лицом "азербайджанской угрозы". Это дешевый пропагандистский трюк. На самом деле Азербайджан не собирается воевать с Арменией. Он всего лишь намерен изгнать оккупационные силы (оккупационные ВС Армении, а не армянское население) со своих исторических международно признанных территорий. Населению Армении ничего не угрожает. Но если граждане этой страны окажутся на оккупированных землях с оружием в руках, то обижаться они должны будут только на себя.

Как заявил в дни апрельских боев 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли.

Это еще не поздно сделать. Как бы ни убеждали армян идеологи и ангажированные зарубежные эксперты, вроде небезызвестного Тарасова, что парад в Баку 26 июня был только "бутафорией", рассчитанной на внутреннюю аудиторию, им не стоит проверять азербайджанскую армию на прочность. Первая попытка два года назад закончилась для оккупантов большой трагедией, новая станет просто катастрофой.

Зульфугар Ибрагимов