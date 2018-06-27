День страха для армян во всем мире. Послесловие к грандиозному параду в Баку

Азербайджан отмечает 100-летие своей армии. В Баку прошел грандиозный военный парад, который принимал глава государства, Президент Ильхам Алиев. Верховный главнокомандующий выступил на параде с речью, и сделал несколько важнейших заявлений.

"Война не закончилась, завершился только первый этап войны", заявил глава государства. Он отметил, что в 1993 году Армения, использовав ошибки правления дуумвирата НФА-Мусават, оккупировала наши земли: "Согласно международному праву, Нагорный Карабах - земля Азербайджана. ООН и другие международные организации приняли в связи с этим много решений и резолюций. В четырех резолюциях Совета Безопасности ООН отмечено, что армянские вооруженные силы должны покинуть оккупированные земли незамедлительно и безоговорочно. Эти резолюции остаются в силе и сегодня".

На первый взгляд, тем самым, глава государства в очередной раз напомнил властям Армении оккупационную сущность официальной политики Еревана.

Но это только кажется Еревану, так как Азербайджан, в отличие от большинства стран постсоветского пространства, как не привнес элементы воинственной риторики во внешнюю политику, так и дистанцировался от тактики внешнего "всепрощения и позитивизма", направленного на компилирование ощутимой зависимости от внешних факторов и серьезных геополитических вызовов.

Баку не стал столицей страны с "карманным управлением", где независимость и суверенитет превратились в пустое сотрясение воздуха, потому как рычаги управления страной давно и безвозвратно перешли в руки внешних менеджеров от политики.

Азербайджан не стал манкировать свободой в угоду тем или иным интересам определенной элиты, нет: официальный Баку с самого зарождения независимости и первых дней построения государственности избрал курс на реальную, истинную независимость, основанной на суверенитете, политике взаимного уважения и учета интересов с соседними странами.

Армения, государство-агрессор с ярко выраженной эрозией политической мысли и выхолощенной общественной системой, оккупировав 20 процентов территории Азербайджана, хоть и пытается утешить себя иллюзиями насчет идефикса "страны-победительницы", давно и бесповоротно превратилась в заложницу собственных ошибок и страхов.

И сегодняшний парад еще больше устрашил официальный Ереван.

Парад силы, мощи и отваги

Сегодня в Баку, во вторник на площади "Азадлыг" проведен военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

Военный парад принимал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии было продемонстрировано более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники - бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

И дольше суток длился день

Вчера вооруженные силы Армении были приведены в высшую степень готовности по случаю предстоящего военного парада в Баку. Армянские генералы в очередной раз попытались показать себя отчаянными храбрецами, командующими чуть ли не андроидами, не знающими страха и упрека, готовыми в любую секунду - ну, конечно же, после получения соответствующего приказа - встать грудью на защиту "маленькой, но гордой страны", а потом, согласно многочисленным заявлениям армянского генералитета, и перейти, в случае чего, в контрнаступление.

Причина "неожиданного" решения Министерства обороны Армении понятна, проста и ожидаема.

На военном параде в Баку впервые были продемонстрированы оперативно-тактические ракетные комплексы "Lora" с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).

"Lora" может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника.

Азербайджан является первой зарубежной страной, получившей ОТРК "Lora" в 2018 году.

На параде были представлены и самоходные артиллерийские установки чешского производства - "Дана". Азербайджан закупил 36 единиц САУ "Дана" в Чехии.

На параде продемонстрировали и беспилотный разведывательный летательный аппарат "Heron", разработанный израильской компанией IAI. Наша армия располагает минимум 15 "Heron".

Сегодня в Баку, на площади "Азадлыг" армия Азербайджана показала и израильские беспилотники "Орбитер", а также беспилотник азербайджанского производства "Орбитер-2М", бронемашины с ПТУР "Спайк" израильского производства.

Во время "четырехдневной войны" в 2016 году в зоне Нагорно-Карабахского конфликта войска азербайджанской армии сбили 6 танков противника с применением ракет "Спайк".

Скорее всего, потому и министр обороны Армении Давид Тоноян не стал комментировать спешный указ о смены уровня боеготовности армии. Молчали армянские генералы, не подал признаков жизни и руководитель пресс-службы министерства: ожидаемые адекватные объяснения заменили крикливые заявления некоторых звезданутых армянских высокопоставленных военных в духе "всех сомнем, шапками закидаем, да, мы такие".

Как сообщают армянские СМИ, приказ был на день, но прошли сутки, но армянские солдаты, согласно сводкам Минобороны Армении, оказывается, все еще на ногах - ведь указания "бдеть, не смыкать и не пущать" пока что никто не отменил.

Также остается в силе и приснопамятное указание бывшего, точнее, оплеванного, битого и выгнанного из власти Сержа Саргсяна, адресованное руководителям якобы независимых СМИ страны: "Не стоит забывать, что мы стали проигрывать Азербайджану в идеологической войне".

По этой причине годами длящееся в армянских СМИ, густо замещенные на квасном лжепатриотизме утверждения о "боеспособности и мощи армянской армии, героизме армянского солдата", превратились в дешевый блеф.

Стратегическая направленность действий официального Еревана, преамбулу которой составляют симбиоз агрессии, террористических стремлений, зоологического шовинизма и махрового национализма, несмотря не уверения властей Армении о смене векторов внешней и внутренних политик, а также заверениям премьер-министра Никола Пашиняна, осталась неизменной.

Но Армения все еще не может понять, что Азербайджан, как региональный геополитический, военный и экономический лидер, находится на пути развития.

Армения не могла и не сможет конкурировать с Азербайджаном, ибо Баку обладает не только экономической, политической и военной силой, но и духом патриотизма.

Результаты "четырехдневной войны", когда несколько высот, в том числе и Лелетепе, обладавших бесспорным стратегическим значением, были освобождены, а силы армии Армении в результате молниеносных контратак были отброшены вглубь пока находящиеся в оккупации территорий, а также освобождение более 11 тысяч гектаров территории на границе Нахичевани с Арменией укрепили патриотический дух нашей армии, общества и народа.

Азербайджанский народ абсолютно уверен, что вооруженные силы страны способны выполнить любую задачу и готова к этому.

"В апрельских боях 2016 года, Нахчыванской операции 2018 года на освобожденных от оккупантов землях был поднят азербайджанский флаг. Это имеет очень большое моральное значение. Эти флаги будут сегодня продемонстрированы на этом параде, на площади "Азадлыг". Эти знамена вели наших военных вперед, это боевые знамена. Сегодня эти флаги развеваются на азербайджанской земле, на освобожденных от оккупации землях и доставлены сюда для этого парада. Настанет день, когда азербайджанский флаг, который будет поднят после освобождения на землях, находящихся сегодня под оккупацией, будет доставлен на площадь Азадлыг и демонстрироваться на военном параде. Мы должны приблизить, и приближаем этот святой день".

Так сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на сегодняшнем торжественном военном параде.

Отныне азербайджанская армия всегда должна быть готова к восстановлению территориальной целостности нашей страны.

И тот день близок. Очень близок.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az