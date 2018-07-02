Пашинян испугался войны с Азербайджаном

В последние дни армянский агитпроп предпринимает неимоверные усилия к тому, чтобы погасить волну страха перед возможной войной с Азербайджаном.

Эта война благодаря безответственным заявлениям новых властей Армении, действительно, перестала быть призраком и обрела реальные очертания. Пашинян дал ясно понять, что не будет продолжать переговоры по мирному урегулированию конфликта. Он надеется на свой якобы "демократический имидж" и рассчитывает использовать его для давления на Баку со стороны Запада. Такие глупые надежды и несерьезные расчеты говорят о полной непригодности премьера Пашиняна в большой политике, а также о том, что война превращается в единственный способ достижения справедливости для Азербайджана. Не потому, что кто-то реально будет давить на Баку из уважения к "имиджу" Пашиняна. Просто разрешение конфликта при таком раскладе становится еще более невозможной, чем это было до 8 мая.

Популизм, который взят на вооружение правительство Никола Пашиняна, заставляет азербайджанскую сторону ожидать провоцирования армянской стороной военных действий. Чтобы сохранить "революционный" тонус в обществе, мальчики с улицы вполне могут прибегнуть к военной провокации. В условиях, когда некомпетентность новой власти, хаотичность ее решений и непонимание ею реальной ситуации становятся все более заметными, маленькая победоносная операция, или хотя бы повод пофантазировать на тему (на большее там никто не рассчитывает) Пашиняну и его команде нужны как воздух. Особенно в свете резонанса от военного парада в Баку и начавшихся 2 июля крупномасштабных военных учений.

Армянская сторона бьет тревогу и по поводу диверсификации военных закупок Азербайджана, и в связи с укреплением им позиций на нахчыванской границе, заставляет ее истерить и наращивание азербайджанской армией силы на линии соприкосновения, и любые заявления из Баку или в его поддержку. Особенно выводят из себя наших соседей заявления из России. В Ереване с ностальгией вспоминают прежние времена, когда вялотекущий переговорный процесс поддерживал комфортную для оккупантов "температуру" вокруг конфликта, и казалось, что так будет всегда. А теперь Еревану ничего другого не остается, кроме как постоянно жаловаться, стучаться в закрытые двери и оправдываться перед своим гражданами. Например. По поводу американских вертолетов или планирующегося военно-технического сотрудничества Азербайджана с Германией.

Пресс-секретарь МИД Армении в понедельник оправдывался перед журналистами на традиционном брифинге за то, что Ереван проглядел расширение Азербайджаном списка стран, откуда он экспортирует вооружение. Тигран Балаян заверил, что с немецким оружейным концерном Rheinmetall, с которым министерство оборонной промышленности АР на недавней военной выставке в Париже подписало протокол о намерениях по двустороннему сотрудничеству, а также с американской стороной, чьи вертолеты Bell-412 были показаны на параде в Баку, проведены обсуждения. И те объяснения, которые дали армянам обе стороны, Ереван "полностью удовлетворили". Этого должно быть достаточно, чтобы армянский обыватель мог спокойно заснуть этой ночью.

Спикер МИД не смог успокоить журналистов в вопросе усиления Азербайджаном своих позиций в Нахчыване и в Карабахе и внятно объяснить, почему на вопли из Еревана международные организации не реагируют так, как хотелось бы армянской стороне. То есть не реагируют никак. Ни на перемещение позиций, ни на учения вблизи линии соприкосновения.

Действия Азербайджана на границе с Арменией являются, в первую очередь, неуважением к странам-сопредседателям. Об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя укрепление азербайджанских позиций на границе Нахиджеванской АР. По его словам, то, что Азербайджан действует без оглядки на ответственность, не придерживаясь взятых на себя обязательств, не является новостью. "Мы постоянно поднимаем этот вопрос, как перед странами-сопредседателями, так и перед другими нашими партнерами и организациями. Думаем, что именно в этом вопросе странам-сопредседателям есть что сделать", - обиженно сказал Балаян, обвинив Азербайджана в "неуважении" к странам-сопредам и забыв при этом упомянуть, что никаких заявлений в адрес Баку не делается, потому что он действует исключительно в рамках своих государственных границ и на территориях, признанных за ним международным сообществом.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, о том, что укрепление азербайджанских позиций на армяно-азербайджанской границе в Нахчыване это "...проявление неуважения к странам-сопредседателям Минской группы" является образчиком перевернутого мировосприятия. Ведь подобное заявляет представитель страны, вот уже четверть века нагло и демонстративно игнорирующей резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, требующие незамедлительного вывода армянских сил из оккупированных районов Азербайджана. Все свои мероприятия по укреплению обороноспособности Азербайджан, в отличие от Армении, осуществляет в пределах своих международно-признанных границ.

Подобные рассуждения армянских чиновников, независимо от апломба, никакой международной реакции не вызывают и рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Ведь противостоять нашим действиям Армения не в силах как в военном отношении, так и в контексте международного права.

Что касается "превентивных ударов", то это безответственная болтовня маргиналов. Армяне не имеют для этого сил, а ответный удар Азербайджана сметет их. Вся тактика армян сейчас рассчитана на то, чтобы спровоцировать Азербайджан и, выставив нас "агрессором", добиться вмешательства на своей стороне России и западных покровителей. Ради этого армяне готовы даже на локальную неудачу и вынужденное отступление под давлением азербайджанской армии из некоторых оккупированных районов, чтобы в итоге установить международный контроль по новой линии соприкосновения, которая оставляла бы в руках армян Нагорный Карабах, а также Кяльбаджарский, Лачинский, Зангеланский районы. А если дело дойдет до организации некого подобия Дейтонских соглашений, то при содействии своих лоббистов и покровителей - добиться международного признания Нагорного Карабаха в границах, обеспечивающих прямые коммуникации с Арменией.

Армяне надеются, что при всех случаях Россия и Запад не позволят Баку раздавить псевдодемократический "революционный" режим Пашиняна. Это авантюристические, но опасные расчеты, и нам следует принимать их во внимание".

Между тем, призывы к тому самому "превентивному удару" в Армении все громче звучат. Премьер Никол Пашинян, выступая по случаю дня армянских ВВС, заявил, что "наши вооруженные силы должны быть готовы к любому сценарию развития событий, и таков и был мой приказ". Армянские СМИ увидели в этом заявлении некий оптимистичный сигнал, предупреждение, что благодаря "капитализации ценностей революции" с Арменией скоро "невозможно будет говорить с позиции силы и принуждения".

Однако так благодушно настроены не все. Известный истерик, политолог Левон Ширинян, например, видит ситуация в менее розовом свете. В беседе с Первым Информационным он устроил настоящую панику, дескать, "весь народ (азербайджанский) готовится напасть на Армению" и потому необходимо готовиться к превентивной войне. У Шириняна даже план действий уже готов. Нужно начать с Нахчывана, уверен "стратег": "Мы должны выдвинуть на первый план освобождение железной дороги - это неделимая часть нашей Первой республики. Можем ли мы это сделать сейчас или нет - вот в чем вопрос. Хотите задохнуться или нет?"...

Можно, не обращаясь к военным, с уверенностью ответить Шириняну на его вопрос: нет, не сможете. А что касается "задохнуться", то кислородная недостаточность наблюдается у Армении уже четверть века. И очередной приступ асфиксии может ее просто убить как государство.

Поэтому лучшее, что может сделать Ереван - это расслабиться и дышать глубже, пока процессы в регионе окончательно исключат из повестки армянские интересы.

Зульфугар Ибрагимов