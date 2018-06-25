Евросоюз никогда не признает Карабах "армянским" - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

В Армении пристально следят за российской прессой, и буквально накануне в ереванских СМИ прошла любопытная статья, написанная российскими экспертами центра "ПОЛИТАНАЛИЗ".

В общем, группа экспертов российского центра "ПОЛИТАНАЛИЗ" подготовила аналитический доклад о причинах политического кризиса в Армении, развитии ситуации в стране и возможных действиях России в случае смены внешнеполитического курса Еревана.

Российские эксперты в данной аналитической статье расставили важные акценты на основных вопросах политической повестки, в частности в направлении карабахского урегулирования, обратив внимание на два главных тезиса, приведенных в этом докладе.

Тезис первый. Свершившаяся в апреле-мае 2018 года "революция" в Армении имеет признаки срежиссированного Сержем Саргсяном сценария передачи власти в руки маргинального правительства во главе с Николом Пашиняном.

Таким образом, экс-президенту Армении удалось легитимизировать перед населением страны и зарубежными партнерами передачу власти лидеру протестов Н.Пашиняну.

Тезис второй. На этот шаг Саргсян пошел, чтобы переложить на временное правительство Пашиняна накопившиеся внутренние социально-экономические проблемы и уйти от ответственности за непопулярные в армянском обществе решения по карабахскому урегулированию.

В статье отмечается, что США и страны Евросоюза в 2017 - первой половине 2018 года усилили давление на Саргсяна по вопросу разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, требуя передать Азербайджану незаконно оккупированные территории и урегулировать имеющиеся территориальные споры.

"Инициация подобного решения представителем так называемого "карабахского клана" С.Саргсяном была невозможна. Одновременно экс-президент опасался негативной реакции Кремля, сценарий которого предусматривает поиск компромиссного решения с учетом интересов Азербайджана и Армении", - считают аналитики.

Отмечается, что в составе нового правительства Армении, Саргсян смог сохранить контроль над своим основным "инструментом управления" - силовыми ведомствами, руководителями которых стали политики второго эшелона из когорты экс-президента (Служба национальной безопасности - Артур Ванецян, Полиция - Валерий Осипян, Министерство обороны - Давид Тоноян).

В материале также указано о растущих антироссийских настроениях в Армении.

Говорится о том, что вопреки обещаниям Пашиняном о сохранении внешнеполитического курса Армении, якобы направленного на развитие торгово-экономических отношений с Москвой, уже сейчас фиксируются негативные антироссийские тенденции.

Конкретно отмечаются сразу несколько фактов:

Давление на российских предпринимателей, инвестировавших средства в проекты на территории Армении, организованная незаконными искателями акция по блокированию дорог, ведущих к золоторудному месторождению российской компании "GeoProMining Gold" в Соткской области. И как итог тому сообщается, что в текущем году на двух месторождениях уже прекращена добыча, наряду с этим финансовые потери также несет дочерняя структура "РЖД", не имеющая возможности осуществлять перевозки в связи с перекрытием железнодорожных магистралей. Одним словом, грубо нарушаются законные интересы российских компаний на территории Армении.

По оценкам аналитиков Центра, наиболее вероятными вариантами дальнейшего развития ситуации являются переход карабахского конфликта в "горячую фазу", либо укрепление позиций США в Армении и использование Вашингтоном территории республики как плацдарма для военного противостояния с Ираном и снижения влияния России на Южном Кавказе.

Относительно выводов, сделанных аналитиками Центра "ПОЛИТАНАЛИЗ", своим мнением с Day.Az поделился ведущий российский эксперт, известный публицист Дмитрий Верхотуров.

Политолог назвал доводы своих коллег обоснованными и соответствующими действительности.

"В общем, все это так и есть. И на мой взгляд, особый интерес вызывают причины происходящей в стране смены политической ориентации.

В принципе, тут все очевидно. Карабахским сепаратистам нужно легитимизировать Карабах в качестве или независимого (формально) образования, или как часть Армении. Им неважно, от кого эта легитимация будет исходить. Они долго надеялись на Россию, но теперь решили, что Россия их желаний не исполнит и стали искать другую сторону", - сказал наш собеседник, отметив, что Евросоюз никогда не признает Карабах армянским.

Матанат Насибова