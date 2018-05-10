В Армении появятся военные базы НАТО? - ПОДРОБНОСТИ

Присутствие российских войск в Армении в перспективе может быть компенсировано появлением и базы НАТО в рамках развития политики многовекторности Пашиняна.

Об этом заявил Day.Az известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, еще в дальнейшей перспективе в Армении может быть замена одной базы на другую.

"В конечном итоге это и будет достижение стратегии США в регионе. Отсюда же и желание США получить доступ к Каспийскому морю, используя возможности доставки военных грузов в Афганистан по морю из азербайджанского Баку в казахстанский Актау. Американские военные корабли могут быть очень полезны для блокады северного побережья Ирана на Каспии и затруднения связей России и Ирана кратчайшим морским путем.

Сейчас Пашиняну нужно готовиться к победе на внеочередных парламентских выборах. В Армении дни нынешнего состава Национального собрания сочтены, и Никол Пашинян не будет мириться с большинством от Республиканской партии и долго оставаться премьером меньшинства.

Должность премьер-министра ему как раз и нужна на переходный период подготовки и проведения новых выборов, чтобы контролировать административный ресурс в стране. В этих условиях ему нужно продолжать оставаться лидером масс, слушать, что хочет улица, говорить то, что хочет услышать от него народ, в нынешних условиях - избиратель.

Большинство жителей Армении политическую программу и лидера с лозунгами ликвидации российской базы и разрыва экономических и политических связей двух стран как раз бы и не поддержало. И Пашинян сейчас говорит именно это. Это естественно, это в рамках законов игры. Другое дело, что будет дальше. А тут вступает в дело геополитическая обстановка на на Ближнем Востоке, и районе Персидского залива", - сказал Дмитрий Солонников.

Он отметил, что ни для кого уже не секрет, что США готовятся к военному сценарию разрешения иранской проблемы.

"Для этого идет массированная информационная и юридическая подготовка, формируется блок союзников, нейтрализуются потенциальные противники подобных действий.

Решением американского суда именно Иран признан ответственным за террористические акты 11 сентября с присуждением выплаты Ираном контрибуции США в несколько миллиардов долларов. При этом выплата налагается не на Саудовскую Аравию или другие арабские страны, с таким же успехом можно было признать виновными Свазиленд, Ботсвану, Россию, Китай, Гренландию.Ведутся активные переговоры по уламыванию европейских союзников США. Трамп по очереди прессует Мей, Макрона, Меркель. И риторика европейских лидеров постепенно меняется. Не за горами 12 мая, когда истекает срок продления моратория на международные санкции против Ирана. И Дональд Трамп обещает дальше мораторий не продлевать. Собственно это и будет нажатие спускового крючка, выпускающего сжатую пружину международного конфликта.

Ликвидация российской базы в Гюмри как раз оказывается очень кстати перед началом крупных военных действий", - пояснил эксперт.

По оценкам политолога, на данный момент российская военная база обеспечивает две стратегии.

"Во-первых, это поддержание безопасности самой Армении в непростом окружении с нерешенными территориальными конфликтами, а также реализация сотрудничества в рамках ОДКБ и военно-технического сотрудничества. Во-вторых, это обеспечение геополитического присутствия России в регионе.

Тем не менее, после 12 мая никаких военных действий никто начинать не будет. Но, давление и подготовка к ним, будут идти. Впрочем, Иран еще может и сдаться, разоружиться, выплатить все наложенные (и еще не наложенные) на него контрибуции, провести у себя "бархатную революцию", казнить все нынешнее руководство, поставить во главе страны, тех, кого ему укажут победившие товарищи, начать проводить политику уже в их непосредственных интересах (то есть во имя свободы, демократии, прав человека и т.д. и т.п.) Думаю, таким путем, силового решения можно будет и избежать. Именно на это и будут сейчас давить из-за океана. База в Гюмри - это лишь малая частица большой мозаики. Будет ли она вложена в большой пазл зависит от движения рук играющей стороны. Как говорят: "Следите за руками! Смотри внимательно - будет занимательно!" Что ж, будем смотреть", - резюмировал российский политолог.

Матанат Насибова