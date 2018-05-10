Выход из ЕАЭС станет полным крахом для Армении - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Известно, что политические потрясения в Армении привели к еще большему росту недовольства там российской политикой, в разы увеличив агрессию и раздраженность масс в адрес Москвы. Что любопытно, практически все ведущие армянские СМИ расставили в публикациях главные акценты касательно требований участников "бархатной революции" в Ереване о выходе страны из ЕАЭС, ОДКБ, а главное о необходимости вывода российской военной базы из Гюмри.

К слову, недовольства связанные с российской военной базой в Армении были всегда, хотя и не носили голословный характер. Последние же события полностью показали, то, что с крахом прежнего режима, что называется, "все маски сорваны".

Внести ясность во все эти вопросы, Day.Az попросил известного российского политолога, директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова.

Комментируя нынешнюю ситуацию в Армении, российский политолог заявил о том, что кризис власти в Армении может продолжаться еще достаточно долго, но у армян есть две консолидирующие точки.

"Первая - это Карабах. Выход из ЕАЭС, ОДКБ и тем более - вывод российской военной базы могут спровоцировать новую войну между Ереваном и Баку, которая практически стопроцентно закончится в пользу последнего.

Армяне могут сколько угодно ругаться друг с другом, но когда речь заходит о Карабахе, они имеют обыкновение забывать о разногласиях. Вторая точка - это экономика республики. Армения находится в перманентном экономическом кризисе, можно долго говорить о путях выхода из него, но выход из экономического содружества с Россией для страны, пребывающей в блокаде, станет полным крахом", - заявил Дмитрий Родионов.

Политолог отметил, что огромное количество граждан армян живет и работает в России, и что Армения очень сильно от России зависит экономически.

"Кстати, лидер протестов Пашинян ранее говорил, что Армения вступила в ЕАЭС вынужденно. Как минимум, вынужденно она там останется еще долго. И обратите внимание, что Пашинян уже изменил риторику. По его словам, проблемы есть, и что их надо решать. Вполне возможно, что он этим намекает на то, что в случае прихода к власти он будет более жестко торговаться с Москвой. Но будет - никуда не денется.

Что касается российской базы, то она всегда кормит принимающую ее страну, и все это понимают, для бедной страны это особенно актуально.

А конкретно для Армении намного актуальнее то, что база является для нее "военным зонтиком", гарантией безопасности. И - это военный форпост на Южном Кавказе, значение которого многократно выросло после потери баз в Грузии", - пояснил Дмитрий Родионов, отметив, что Москва никогда не допустит потерю этой последней военной зацепки в регионе.

Матанат Насибова