Армяне не хотят строить своё национальное государство, а стремятся к экспансии - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Армения не станет антироссийским государством по внешним формальным признакам, так как имеет очень сложные отношения с соседями, а Европе объективно не нужна.

Такого мнения придерживается известный российский политолог, глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития Андрей Иванов.

"Армения всегда останется на "своей волне". То есть риторика может быть какой угодно, но в народе всегда будет идеология возрождения "великой Армении". Но кто готов терпеть такое? Только Россия. Москве нужны общие формальные признаки союзничества, и Ереван готов это обеспечить при любой власти", - заявил Андрей Иванов Day.Az.

По оценкам главы Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, Пашинян, который сейчас усиленно рвется к власти, будет заверять Россию в дружбе, и этого, России будет вполне достаточно.

"И в целом - это гарантия того, что в регионе сохранится мир. Россия не может допустить эскалации напряженности вокруг Нагорного Карабаха, потому что ей нужна стабильность на Южном Кавказе любой ценой. И объективно Армения не в состоянии сегодня пойти войной на соседние государства, как бы того не хотела. Казус нынешней ситуации в том, что Пашинян рвется к власти на ожиданиях решительных действий в отношении Азербайджана, но в реальности, он не сможет осуществить никаких активных действий. Причем, он этого, хорошо осознает. Россия давно знает, с кем имеет дело и не питает каких-то иллюзий. Она просто понимает, что без неё Армении не выжить. Именно поэтому, Москва не вмешивается во внутренний политический процесс Армении. Мол, сменилась власть, ничего страшного не произошло. Просто объективные обстоятельства заставят всё оставить как есть. В Армении нет каких-то идеологических баталий, там сражаются традиционно разные виды националистов между собой.

Но такова реальность, с которой приходится считаться. Пашинян, скорее всего, добьется власти, причем старая элита поддержит его. Это, кстати, ещё один феномен армянской политики: консолидация общества ради большой глобальной цели распространения армянского влияния в мире. Саргсян что только не сделал ради того, чтобы остаться у власти, но ушёл достаточно легко. В обществе есть некий консенсус относительно глобальных целей- то есть вокруг идеи восстановления той самой "великой Армении". Но армяне не хотят просто строить своё национальное государство, а стремятся к экспансии. А так как цель - несбыточная, то страну постоянно будут сотрясать кризисы. Но Москву такое положение вещей, вполне устраивает", - пояснил наш собеседник, резюмировав, что другого союзника кроме неё ради обеспечения обычной экономической жизни Еревану не найти.

Матанат Насибова