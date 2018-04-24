Россия способна выстроить новые геополитические связи в регионе и без Армении - МНЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

События в Армении еще очень далеки от развязки, чтобы давать им окончательную оценку.

Такого мнения придерживается известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Комментируя Day. Az по его мнению два основных сценария развития ситуации в Армении на данный момент, политолог отметил, что первый условно находящийся в правовом поле действующих конституционных основ-это избрание нового премьер-министра страны после отставки Сержа Саргсяна парламентским большинством.

"На эту должность логичнее всего, мог бы претендовать Карен Карапетян. Другой вариант, когда парламент распускается, и он же остается исполняющим обязанности премьера до новых выборов и нового парламентского большинства. Но эти варианты как-то не вписываются в сценарии уличной оппозиции. Совсем непонятно, зачем было Николу Пашиняну организовывать нынешнюю волну протестов, чтобы потом передать власть в руки другому политику? Второй сценарий, более логичный, но мене законный с формальной точки зрения. Это выборы нового премьер-министра народом в ходе митинга на площади Республики. Это логично, но формально незаконно. Дальше отношение к такому новому руководству Армении. Все ли страны и соседи его признают? Если признают, то будут ли для этого выдвинуты какие-то условия? Это как раз и может быть новым форматом для карабахского диалога", - предположил Дмитрий Солонников.

Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, политолог отметил, что цифры и статистические данные говорят о максимально тесных связях Армении и России, и, казалось бы, их безальтернативности.

"В России проживает 2,2 млн. армян, тогда как в самой Армении 2,7 млн. Девять из десяти приходящих в страну долларов поступают из России. Рост экономики на 7% в прошлом году - это реальная работа механизмов ЕАЭС. Военно-техническое состояние оборонного комплекса - это результат сотрудничества в ОДКБ. Да, так и есть. Но толпа не живет цифрами и статистикой. У толпы нет разума, у неё есть эмоции и чувства, а они диктуют совсем другую логику поведения. Побеждающий сейчас на улицах блок "ЕЛК" - это выход из всех нынешних интеграционных проектов. Его лидеры не смогут, да и не захотят, отказаться от лозунгов, которые их привели к победе. Как реализуется такой сценарий хорошо видно на примере нынешней Украины и её экономики.

Притом, что разрыв экономических связей с украинскими предприятиями для российской экономики был гораздо более ощутимым. Собственно вопрос будет, прежде всего, в рынке для сбыта продукции сельского хозяйства из Армении. Россия тут точно легко найдет новых поставщиков", - продолжил российский аналитик, уточнив, что с точки зрения выстраивания новых геополитических связей в регионе у России могут найтись альтернативные проекты регионального развития.

Матанат Насибова