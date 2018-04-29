Отставка Сержа Саргсяна - это только часть цели – МНЕНИЕ ИЗ ГРУЗИИ

Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна - это часть цели, которую пытается достичь оппозиция.

Такого мнения придерживается известный грузинский политолог и ведущий эксперт по Кавказу Мамука Арешидзе.

"Видимо, они хотят, чтобы республиканская партия Армении совсем ушла из власти. То, что процесс идет именно к этому, видно по поведению депутатов фракции "Дашнакцутюн" и группы Г. Царукяна. Пока неясно, хочет ли оппозиция "дожать" республиканцев, чтобы получить максимум или на самом деле добивается, чтобы они вовсе ушли из власти. Видно, что Никол Пашинян и его команда пытаются решить вопрос с постом министра "здесь и сейчас". Внеочередные выборы, которые они так активно требуют - процедурно могут быть назначены через месяц или два. Ожидая, что за это время протестный накал спадет, оппозиция пытается решить этот вопрос сегодня, но Пашиняну не хватает нескольких депутатских голосов. Не исключаю кулуарный торг между республиканцами и оппозицией. Так, что пока о достижении цели говорить рано",- заявил Day.Az политолог.

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По мнению грузинского эксперта, есть несколько сценариев развития ситуации.

"Первый - оппозиция сможет "дожать" республиканцев и выдвинуть на пост премьера Пашиняна, второй - республиканцы будут твердо стоять и все-таки добьются выгодного для себя решения, то есть назначения внеочередных выборов через некоторое время и третий сценарий - если ни оппозиция, ни власти не смогут добиться своего, тогда гражданская война, но это маловероятно. Все эти сценарии можно рассматривать только в том случае, если крупные региональные игроки не вмешаются в "армянские дела", что совершенно исключено", - сказал эксперт.

По словам, Мамуки Арешидзе, то что продление руководства Сержа Саргсяна в Армении не хотели многие, известно давно, как и то, что простому народу Армении "так жить" надоело.

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"То, что подготовка антисаргсяновского общественного мнения шла вовсю, было видно по действиям неправительственных организаций и по социальным сетям. В общем создается такое впечатление, что один крупный игрок всячески старался убрать Саргсяна, а другой был не против. Последние дали Саргсяну возможность "разрулить ситуацию", но он не оправдал их "высокое доверие" и защищать его не стали", - отметил политолог.

По мнению аналитика, говорить о последующих изменениях политического вектора Армении не имеет смысла, так как положение Армении в регионе зависит от ее тесных отношений с Россией.

"Решение конфликтных ситуаций, в том числе и вопрос Карабаха, к сожалению, зависит не только от желания властей и народов Армении и Азербайджана. Это геополитика. Уж очень многим выгодна консервация ситуации. Так, что возможности и новых, и старых властей Армении ограничены. Особенных прорывов я не ожидаю, но встречные шаги могут быть. Думаю, это касается судьбы некоторых районов, прилегающих к Карабаху", - отметил политолог, добавив, что Саргсян в своем кругу говорил об этом, но вопрос остался в подвешенном состоянии.

Матанат Насибова