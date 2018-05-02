В Армении еще больше усилилась антироссийская истерия - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Нынешний внутриполический хаос в Армении, еще больше усилил антироссийскую истерию, которая за последние года была итак ярко выраженной, чему в определенной степени способствовали и местные СМИ этой страны.

Накануне армянские СМИ написали о том, что после прихода к власти Никола Пашиняна и прозападного правительства Армения выйдет и из ЕАЭС и из ОДКБ и станет одной из самых враждебных России стран. Соответственно для Кремля сейчас самым разумным было бы заняться выводом вооружения с базы в Гюмри - поскольку есть опасность, что оно будет захвачено бывшими "союзниками". Одновременно не лишне бы было, подумать о срочной эвакуации из Армении немногочисленного русского населения, в свете почти неминуемого роста и без того дикой русофобии, этническим русским в Армении будет угрожать вполне конкретная опасность.

Комментируя эти факты Day.Az, известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, заявил о том, что на этом информационно-политическом фоне единственно правильным выводом является лишь тот, что Пашинян никакой не революционер, тем более не "Ленин", а практический способ попытаться выдавить Россию из Армении.

По его словам, армянский оппозиционер подкорректировал свои тезисы по поводу России, ЕАЭС и ОДКБ, но только с той целью, чтобы дезориентировать Москву, которая, по мнению эксперта, к сожалению, всегда верила пустым словам.

"Москва готова поверить им и сейчас. Так что это кто-то правильную подсказку дал Николу Пашиняну, кто-то умный. Но я бы не стал реагировать на предложение вывести российскую военную базу из Гюмри, прямо сейчас.Так как, с одной стороны -это прямая провокация, направленная на такой вывод, идущая из лагеря адептов Пашиняна; а с другой, это ведь всё-таки не овощная, а военная база, которая должна суметь за себя постоять при любой попытке захвата. В противном случае, зачем они тогда, вообще нужны России все эти базы? Что касается "эвакуации русских из Армении", то и здесь спешка ни к чему. Всем известен социологический срез населения страны, где около 90 процентов граждан, являются армянами. Поэтому если бы и пришлось бы кому-то бежать, то в худшем случае, русскоязычным. То есть никому. Думаю, что такие информационные вбросы возникли совсем не случайно: именно они доказывают то, о чём я сказал в самом начале. Что "процесс Пашиняна" - это не революция, а задача иного рода.

Тем не менее, считаю, что Россия заняла слишком пассивную позицию. Подчеркну, что я не имею в виду вмешательство России в ход армянских событий. Я имею в виду отсутствие у неё, к сожалению, необходимых идей и стратегического видения обстановки. Та делегация, которая только, что приезжала в Армению из Москвы, очевидно, съездила зря. Тем более, что даже пыталась там кому-то слегка поугрожать, что в данной обстановке абсолютно исключено. Можно вести переговоры с кем угодно, хоть с Саргсяном, хоть с Пашиняном, хоть с Карапетяном. Но раз нет идей, то нет ничего, кроме армянской кухни, которая никогда не подведёт", - резюмировал известный аналитик.

Матанат Насибова