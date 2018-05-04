Азербайджан скоро вернет весь Карабах - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

В Армении могут быть проведены досрочные выборы, и по их результатам как мне кажется, победа будет за оппозицией, которая, собственно, возглавила восстание.

Об этом заявила Day.Az заместитель директора российского Института политических исследований, российский эксперт Дарья Гревцова.

По ее словам, в армянской оппозиции нет сильных лидеров, поэтому они будут бороться, прежде всего, друг с другом за голоса избирателей.

"У Республиканской партии во главе с Сержем Саргсяном значительно уменьшится количество голосов избирателей, но она все равно останется достаточно крупной партией в парламенте, куда, по всей видимости, будет избран и сам Саргсян. Новое правительство будет формироваться по парламентской системе, к которой вовремя перешла Армения. Оно также сформируется, исходя из сочетания таких партий, которые мы не знаем и которых, возможно, еще даже не существует в своем большинстве. Что касается внешнеполитического курса, то он представляет серьезное и противоречивое явление. С одной стороны, большинство граждан Армении позитивно относятся к России, а с другой стороны, данную цветную революцию организовали и провели силы, ориентированные на выход Армении из состава ЕврАзЭС. Как внешнеполитическая ориентация проявится на выборах и будет ли важным вопросом или нет, это пока непонятно.

В любом случае, это будет достаточно хаотическое, можно так сказать, парламентско-олигархическое правительство.

Вообще в тех странах, где нет хорошо развитого, сильного и стабильного гражданского общества, парламентские республики с неизбежностью вырождаются в олигархические республики, а олигархическая республика не очень хороша для экономики, населения и в перспективе может принести проблемы", - заявила Дарья Гревцова.

По мнению российского эксперта, перемена власти однозначно скажется и на карабахском урегулировании.

"Учитывая, что от власти уходит карабахский клан, позиция Армении по Нагорному Карабаху смягчится. Сейчас все население Армении страдает из-за гипертрофированной жесткости в нагорно-карабахском конфликте. И я думаю, что эта гипертрофированность может уйти, и, возможно, население Армении потребует скорейшего выхода на так называемую Казанскую формулу, суть которой заключается в том, что снимается блокада Армении и Карабаха в обмен на территории вокруг Нагорного Карабаха и некий временный статус данной территории", - считает политолог.

"Рост хаотических настроений в Армении может привести к перспективе скорейшего возвращения Азербайджаном не только оккупированных районов вокруг Карабаха, но и всего Нагорного Карабаха. Еще один факт заключается в том, что Саргсяна, по сути, свергла диаспора, а диаспора занимает более жесткую позицию в нагорно-карабахском конфликте, чем, собственно говоря, само население Армении. Поэтому как будут соотноситься в новом Правительстве Армении интересы армянских армян, карабахских армян, диаспоральных армян - вопрос на данный момент открытый", - сказала политолог, отметив, что это может быть достаточно сложной конфигурацией.

Матанат Насибова