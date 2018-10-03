Армения снова предала Грузию - плохой сосед хуже врага

Предательство как часть национальной идеи присутствует в менталитете армянских националистов уже не одно столетие. Преданы и проданы армянством были многие партнеры, союзники и покровители. Этот факт хорошо известен и зафиксирован историей. Другое дело, что столь негативный бэкграунд не становится уроком и предупреждением для соседей нынешней Армении и заставляет их снова и снова страдать от очередного акта армянского предательства.

На минувшей неделе Ереван нанес очередной удар в спину Грузии. Для армянских властей, что прошлых, что нынешних, это уже стало традицией, чем-то вроде утренней зарядки. Говоря о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и полном взаимопонимании с Тбилиси, армянская сторона, тем не менее, и в двустороннем партнерстве остается в рамках собственных узконационалистических интересов.

27 сентября грузинский народ отметил одну из наиболее трагических и кровавых дат в своей истории - 25-летие оккупации Сухуми.

Первым, кто поздравил главу сепаратистов Абхазии Рауля Ардзинбу с этим "юбилеем", был его карабахский, скажем так, коллега Бако Саакян. Адресованное Ардзинбе поздравительное послание было озаглавлено "День свободы и победа в великой отечественной войне". До такого кощунства еще нужно было додуматься...

Вот тут и возникает вопрос - а сам ли бандит и военный преступник Саакян додумался? Ни для кого не секрет, что всю переписку самопровозглашенного сепаратистского образования, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, ведет армянский МИД. Понятно, что поздравить сепаратистов с "юбилеем" из Еревана напрямую не могли, хотя по неофициальным каналам и подальше от ушей журналистов это, несомненно, было сделано. Саакян в данном случае представляет не только сепаратистов Карабаха, но и страну, оккупировавшую эти азербайджанские территории. Озвучивая поздравления абхазским сепаратистам устами Бако Саакяна, Армения демонстрирует полное неуважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии и фактически нарушает эти принципы. Ведь каждому ясно, что никакого статуса, кроме статуса незаконно аннексированной территории, нынешний Нагорный Карабах не имеет, а глава сепаратистов Бако Саакян - просто бандит и марионетка Еревана. Если оккупированные регионы Грузии были признаны - незаконно и в нарушение международных норм - хоть парой государств, то признания так называемой "НКР" агрессору за четверть века добиться так и не удалось. Не считая парочки каких-то таких же никем не признанных сепаратистских режимов.

Вообще, история большой любви армянских сепаратистов к Абхазии довольно "трогательна". На этих грузинских землях армянский сепаратизм в Грузии добился определенных успехов. Своевременно пристроившись к абхазским "коллегам", тамошние армяне развернули ситуацию в свою пользу. И сегодня в Абхазии армяне по численности приближаются к самим абхазам. Они постепенно заселяют города, знаменитые в прошлом курорты, вытесняя местный этнос. А несколько лет назад в сепаратистском образовании была создана организация под названием "Крунк", объявившая об "армянской автономии" в Абхазии. Каково?

Также хорошо известно, что в Абхазии наибольшими жестокостями против мирного грузинского населения отличались армянские боевики - особенно из батальона имени маршала Баграмяна. Как отмечало грузинское издание "Кавказ плюс", чтобы спастись от зверств армянских "братьев-христиан", Абхазию покинуло свыше 300 тыс. грузинских беженцев. Многим, к сожалению, спастись не удалось - их убили или замучили представители "древнего" и "многострадального народа".

Мощная армянская диаспора действует не только в Абхазии, но и в Цхинвали. С самого начала конфликтов она поддерживала сепаратистов и оказывала им всяческое содействие, разжигая антигрузинские настроения.

Стоит ли удивляться, что Армения, начиная с 2008 года, регулярно голосует в ООН против прав грузинских беженцев на возвращение на свои земли в Абхазии и Цхинвальском регионе. В июне нынешнего года Армения вновь подтвердила эту свою позицию. 12 июня на Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, Грузия". За резолюцию проголосовала 81 страна, против - 16. Армения, как всегда, проголосовала против территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Примечательно, что на инаугурацию президента Сержа Саргсяна были приглашены члены батальона имени Баграмяна, того самого, члены которого сражались в Абхазии против грузинских правительственных войск и убивали грузин.

В целом можно сказать, что поддержка Арменией сепаратистов Абхазии и Цхинвальского региона свидетельствует о том, что тема претензий армян на грузинский регион Самцхе-Джавахети, по представлению армянских фальсификаторов якобы являющийся частью "великой Армении", остается на повестке Еревана.

Так что Армения уже дезавуировалась, и скрывать своих истинных намерений относительно территорий Грузии необходимости не было. Как и применять дипломатические ходы, приписывая поздравительное послание по случаю 25-летия оккупации Абхазии Бако Саакяну.

Зульфугар Ибрагимов