Армения снова предала Грузию - дешевое "братство" Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

В начале июня в селе Сатха Ниноцминдского района Грузии местные армяне торжественно отметили 100-летие так называемого "героического сражения при Сатхе". Как утверждают армянские псевдоисторики, успех армян в данном сражении спас Тбилиси от "турецкой оккупации".

По всей видимости, о столь "славной" странице в своей истории в Грузии не знали, и потому на массовку на торжествах изображали только представители диаспоры, грузинской епархии армянской церкви и посольства Армении. Причем, как сообщается, дипмиссия прибыла на мероприятие в полном составе, наверное, с садовниками и уборщицами в том числе.

Выступающие рассказывали небылицы и призывали донести их до грузинской общественности, чтобы она знала, кому обязана.

А о чем, собственно, должна узнать грузинская общественность? То, что она должна знать об армянских националистах и сепаратистах, она прекрасно знает. Сами же армяне не позволяют ей оставаться в неведении своими действиями, подковерными играми, провокациями и публикациями. А после состоявшегося на днях голосования по грузинской резолюции в ООН, грузины узнали о "заслугах" Армении перед Грузией даже больше, чем достаточно.

После того как в Армении победил прозападный майдан и новый, тоже прозападный премьер министр Армении Никол Пашинян совершил свой первый официальный визит в Тбилиси, у многих в Грузии появилась надежда, что Армения изменит свою позицию в отношении оккупированных грузинских территорий. Тем более что тот же Пашинян так добивался открытия транзита через эти территории для армянских грузов.

Однако ничего подобного не произошло.

12 июня на Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия". За резолюцию проголосовала 81 страна, против - 16. Армения, как всегда, проголосовала против территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Как пишут грузинские СМИ, Армения этим показала, что не только продолжает поддерживать сепаратизм на грузинской территории, но по-прежнему враждебна к грузинскому народу и против возвращения беженцев в родные дома в Абхазии и Цхинвальском регионе. Вот он, хваленый армянский "гуманизм" и "сострадание" к братскому грузинскому народу.

Заметим, что нынешний голос Армении "против" не может не удивлять. Вроде бы произошла, так сказать, революция, которая, типа, в корне изменила политику страны и отношение ее к соседям. Более того, сам революционный премьер Никол Пашинян, побывав совсем недавно в Тбилиси, разглагольствовал там о братстве и поддержке суверенитета Грузии. А накануне его визита в Армении демонстративно завели дело по поводу посещения этой страны некой дамы с паспортом самопровозглашенной Абхазии, обещали пресечь, принять меры и все такое. Мол, Армения стоит на страже суверенитета и территориальной целостности грузинских братьев.

Напомним, что некто Хамида Арджения опубликовала в соцсети фотографию своего паспорта, демонстрируя, что прибыла в Армению и пересекла контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц" с паспортом самопровозглашенной "республики Абхазия". Разразился скандал.

Не прошло и двух недель, как Ереван растоптал суверенитет Грузии, в очередной раз отказав грузинским беженцам в возвращении на исконные, признанные миром частью ее территории, земли.

Интересно, с каким лицом после голосования в ООН армянская сторона собирается обсуждать с грузинской стороной открытие для нее "дороги жизни" через оккупированные территории Грузии?

Примечательно, что прежде, при Саргсяне армяне объясняли свое неуважение к территориальной целостности Грузии "давлением Москвы", разводили руками, мол, ну что мы можем поделать, если бы не Москва, зуб даю - проголосовали бы "за"... Сегодня, после организованной Западом "бархатной революции", когда Ереван вроде бы стал проводить в каком-то смысле независимую политику, он поступил точно так же, как и прежний режим. Это говорит о том, что Москва вовсе не при чем. Армения, конечно, форпост, но никто не мог ей помешать и во времена РПА поддержать хорошего соседа. Этот голос не был решающим и России принципиально не нужным.

Отговорки о "давлении" должны были прикрыть сепаратистскую сущность армянского государства, его органичную и прочную связь с самой идеей сепаратизма, национализма и этнических чисток. Все это имело место на аннексированных территориях Грузии, причем, армянские националисты принимали участие в преступлениях против грузинского народа наравне с местными сепаратистами. Вопрос снова тупо идет о территориях, которые местные армяне хотели и продолжают хотеть оприходовать, пока те "плохо лежат". Ведь грузинская Абхазия - это благословенный регион, в котором могла бы воплотиться вековая болезненная и недостижимая мечта армянства о море.

Когда-то, еще в прошлом веке, Ереван, ратуя за тесные "культурные" связи с армянами азербайджанского Карабаха, божился, что это нужно только для сохранения, так сказать, идентичности. Чем все это закончилось, мы все, к сожалению, хорошо знаем - войной, аннексией, этническими чистками, в результате которых идентичности армян в Карабахе больше ничего не "угрожает".

Ныне Ереван божится, что повышенный интерес к региону Самцхе-Джавахети вызван тоже исключительно "гуманитарными" заботами и нет никаких параллелей между темой "Джавакха" и сепаратистскими образованиями на территории Грузии.

Думается, грузины достаточно насмотрелись за последние двадцать лет на происходящее в нашем регионе, и вряд ли примут эти армянские заверения на веру.

Сегодня в оккупированной Абхазии правят бал армянские националисты. Они уже потеснили абхазских "коллег". И потому не нужно никаких других объяснений тому, что Армения не будет (не "не может", а именно "не будет") голосовать в ООН за возвращение грузинских беженцев в эти края.

У Еревана на них свои планы.

Зульфугар Ибрагимов