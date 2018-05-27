Армения пытается узаконить оккупацию Карабаха руками Грузии - ПОДРОБНОСТИ

Стало известно, что в ходе встречи с Владимиром Путиным в Сочи Никол Пашинян поднимал вопрос открытия альтернативного маршрута в Россию по территории Грузии. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян.

Что ответил Пашиняну президент России, не сообщается. Но Авинян делает намеки на возможность позитивного для армянской стороны разрешения вопроса. В Ереване рассчитывают, что "бархатная революция" и имидж дали в руки армянам инструмент давления на Москву, которая постарается подсуетиться, чтобы решить проблему и сохранить благосклонность "новой" Армении.

Никакой политики, только экономика - внушают сторонам армянские пропагандисты. Звучат и демагогические призывы к грузинам быть "выше этого" и взглянуть на вопрос только с точки зрения экономики. Однако, как заметил грузинский политолог Гела Васадзе, "насчет формирования новой реальности поверх конфликтов, давайте не будем себя обманывать, эта реальность существует для телеканалов и СМИ. Не бывает поверх конфликтов, не может быть отношений между РФ и Грузией без учета фактора оккупированных регионов. Остальное либо прекраснодушие, либо чистая пропаганда".

Аналогичные замечание можно было бы адресовать тем, кто из соображений прекраснодушия или пропаганды пытается склонить Азербайджан к контактам с сепаратистским образованием, созданным Ереваном на его оккупированных территориях, и ожидает, что Баку будет "выше этого".

Баку не может и не должен быть "выше" и будет и дальше противодействовать формированию некоей реальности поверх сепаратистских конфликтов в регионе, навязываемой международными структурами. Ведь, по некоторым сведениям, соглашение от 2011 года было подписано Грузией под давлением с Запада, в тот период заинтересованного в сотрудничестве с Россией.

Напомним, что речь идет об открытии транспортных коридоров через неподконтрольные Тбилиси Абхазию и Цхинвальский регион, альтернативных единственному действующему КПП Верхний Ларс на грузино-российской границе. Данный КПП является проблемным и сильно зависит от погодных условий, в связи с чем в последние несколько лет Армения и проармянские круги упорно лоббируют тему открытия альтернативных путей через оккупированные территории Грузии, закрытых после войны 2008 года. В 2011 году Москва и Тбилиси подписали соглашение со швейцарской компанией, которая должна будет мониторить грузы, которые гипотетически пойдут по альтернативным коридорам. Грузия ратифицировала документ в 2017 году.

Фактически, инициатором обсуждений на эту тему выступила именно армянская сторона, как наиболее заинтересованная и вполне справедливо видящая в этой альтернативе единственную возможность выйти из изоляции, в которой она оказалась в результате оккупации территорий Азербайджана. Армения пытается внушить грузинской и российской сторонам, что альтернативный коридор необходим и особо выгоден региону и им самим. Однако необходимо это, прежде всего, Армении, причем, не только с экономической, но не в последнюю очередь с политической точки зрения. Коридор через сепаратистские территории Грузии стал бы прецедентом, который позволил бы армянам громко заговорить об аналогичных коридорах через оккупированный Карабах, ныть и требовать.

Добрыми намерениями, как известно, выложена дорога в ад. Якобы добрые намерения, стоящие за всем этим, могут нести определенные риски для армяно-азербайджанского конфлита.

"К карабахскому конфликту эта дорога имеет опосредованное отношение. Но, тем не менее, сбрасывать со счетов то обстоятельство, что любая железная дорога является очень удобным средством военной логистики, тем более в условиях горной местности, я бы не стал", - сказал Гела Васадзе в ходе онлайн-конференции Исследовательского центра "Регион" и Института мира и демократии, посвященной состоявшейся в Праге очередной встрече замминистра иностранных дел России Григория Карасина с особым представителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

Азербайджан вовсе не против сотрудничества региональных государств, но не за счет ущемления принципа территориальной целостности. Вовлечение в экономические проекты сепаратистских образований будет способствовать их легитимизации, что, конечно же, недопустимо.

В этом контексте затронутая Гелой Васадзе тема военной логистики имеет конкретное содержание. Поставки российского вооружения в Армению, а оттуда на оккупированные территории Азербайджана продолжаются и даже с каждым годом активизируются. Новое правительство Армении уже анонсировало закупки новых партий современных вооружений и не скрывает, что оно будет отправлено в Карабах. Между Россией и Арменией существует соглашение о контроле за поставляемым вооружением, однако пополнение арсенала подразделений ВС Армении в Карабахе говорит о том, что российская сторона не особо заморачивается на выполнении требований этого документа. Закупаемое якобы для нужд безопасности Армении оружие практически сразу отправляется на оккупированные территории. Если прежние власти старались этого особо не афишировать, то новые говорят об этом нагло и открыто. Поэтому вероятность транспортировки по той же абхазской железной дороге в случае ее разблокировки вооружения для страны-оккупанта Армении вовсе не стоит исключать.

Будем говорить прямо - грузопоток между Россией и Арменией не настолько велик, чтобы оправдать политические потери, которые понесет в случае открытия коридора Грузия.

От альтернативы Ларсу по-крупному выиграет только Армения, прекрасно набившая руку на выкладывании дорог в преисподнюю нытьем и самыми, с позволения сказать, добрыми намерениями.

Зульфугар Ибрагимов