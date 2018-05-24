Россия и Грузия оставили Пашиняна ни с чем - НИКАКОЙ ДОРОГИ В АРМЕНИЮ

На прошедшей сегодня в Праге очередной встрече спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным вопрос о железной дороге из Абхазии в Армению через грузинскую территорию не рассматривался. Об этом пишет Interpressnews.

Как сообщается, одной из тем обсуждения на встрече было убийство Арчила Татунашвили.

Зураб Абашидзе после проведенной в Праге встречи в беседе с журналистами отметил, что, как и ожидалось, Карасин заявил, что по этой теме разговор должен продолжиться в Женевском формате.

По его же словам, на сегодняшней встрече речи о восстановлении железной дороги через Абхазию вообще не было.

"Вопрос железной дороги вообще не рассматривался ни в контексте SGS, ни посольства и ни культурных отношений", - отметил Абашидзе

Отметим, что восстановление железнодорожного сообщения через неподконтрольные в настоящее время Грузии территории этой страны является давней мечтой находящейся в изоляции Армении. Армянская сторона ожидала встречи в Праге с большим нетерпением, рассчитывая, что по интересующей ее теме будут достигнуты какие-то практические результаты. Однако российская и грузинская сторона нашли более актуальные для них темы для обсуждения.

Султан Керим