Пашинян опозорился накануне визита в Грузию - ФОТО

Армении все труднее и труднее становится ориентироваться в своей сепаратистской действительности. Настали тяжелые времена, когда отношение к сепаратистским образованиям на территории соседней Грузии становится все сложнее согласовывать со своим отношением к самопровозглашенному образованию на оккупированных территориях Азербайджана.

В соцсетях, а вслед за этим и по СМИ разбежалась информация о незаконном въезде в Армению некой жительницы сепаратистской Абхазии по незаконному абхазскому паспорту. Возмущенные власти Армении немедленно возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, как только в соцсетях появилось соответствующее фото.

Человек, зарегистрированный в социальной сети Фейсбук под фамилией Хамида Арджения, опубликовал фотографию своего паспорта. Согласно сообщениям прессы, Арджения прибыла в Армению на самолете из Адлера и пересекла контрольно-пропускной пункт в аэропорту "Звартноц" именно с абхазским паспортом. Хотя Арджения удалила эту публикацию, ее скриншот получил распространение в грузинских и армянских СМИ. Согласно опубликованной фотографии, в абхазском паспорте имеются две печати пограничной службы аэропорта "Звартноц", которые подтверждают въезд в республику 11 мая и выезд 15 мая. Это, гремят армянские СМИ, явно противоречит законодательству Армении и так далее.

Принявшие обращение по этому поводу к властям Армении армянские правозащитные НПО рвут и мечут, требуя расследовать инцидент, нарушающий территориальную целостность Грузии, привлечь к ответственности виновных, поставить на вид российским пограничникам и тому подобное. Насчет пограничников, оговоримся, армянские правозащитники стремлением показаться как можно "западнее", перестарались, потому что армяно-грузинскую границу охраняют армянские подразделения.

Эта история порождает целый ряд вопросов.

Начнем с того, что армянские НПО-шники что-то поздно спохватились. До сих пор абхазские и цхинвальские сепаратисты были дорогими гостями в Армении, ездили в гости по тем же незаконным паспортам, проводили совместные сепаратистские сходки и прочие мероприятия. Но никогда никто не принимал никаких заявлений по этому поводу. Прием сепаратистов был в порядке вещей, так как сепаратист сепаратиста признает издалека и всегда поймет. Та же самая Хамида Арджения, вполне вероятно, не в первый раз ездит в Армению. Но в этот раз она, что называется, не вписалась, потому что постреволюционный Ереван сменил курс и теперь уже не привечает абхазских сепаратистов, а осуждает.

Где же была забота о территориальной целостности Грузии раньше? И почему она становилась невидимкой, когда Армения голосовала в международных организациях против прогрузинских резолюций?

А вот тут уже следует перейти к следующему вопросу.

Многие ошибочно полагают, что Армения стабильно голосует против грузинского суверенитета на оккупированных территориях под давлением Москвы. Конечно, такой момент тоже не исключен, но главное - голосуя "за", Армения голосовала бы против себя самой. Как бы не мотивировал оккупацию азербайджанских территорий Ереван, а факт оккупации никуда не деть. И отдавая голос за территориальную целостность Грузии и через нее - за принцип нерушимости границ в целом, она фактически подтверждала бы свой статус страны-оккупанта.

Так же двояко выглядит Армения теперь, когда устраивает шум вокруг регистрации (и, нет сомнений, не первой в своем роде) незаконного паспорта сепаратистского образования в столичном аэропорту. Как известно, оккупационный режим, действующий в Карабахе, тоже выдает местным жителям некие корочки под названием "паспорт". Корочки незаконны и нелегитимны. Тем не менее любой житель НК может пройти или проехать с таким "паспортом" в Армению без вопросов. Нагорный Карабах, как и Абхазия являются непризнанными самопровозглашенными образованиями, совершенно равными перед международным законодательством. Повторимся - как бы не объяснял Ереван оккупацию, фактически это такое же незаконное образование на территории Азербайджана, как и Абхазия и так называемая Южная Осетия на территории Грузии.

Так что устроенная в Армении в связи с этим инцидентом возня - всего лишь результат огласки, а не прозрения. Армян поймали за руку, да еще в такой неудобный момент - аккурат накануне визита премьера Никола Пашиняна в Грузию. Какой позор, однако. Как бы выглядел армянский глава на переговорах в Тбилиси, не начни Ереван принимать шумные меры? Плохо бы смотрелся, очень плохо.

Впрочем, пока Армения остается страной-оккупантом, ни один ее лидер не будет смотреться хорошо.

Зульфугар Ибрагимов