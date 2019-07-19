https://news.day.az/politics/1139671.html МИД Азербайджана ответил австралийскому губернатору-армянину
МИД Азербайджана ответил австралийскому губернатору-армянину
Нагорно-карабахский регион Азербайджана, находящийся в настоящее время под оккупацией ВС Армении, не признается ни одним суверенным государством.
Об этом сказала в пятницу Trend руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс армянского происхождения Гладиса Бережиклияна в интервью армянским СМИ о том, что якобы Новый Южный Уэльс уже 20 лет признает независимость Нагорного Карабаха.
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