Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Катара в Азербайджане Фейсала бин Абдуллу Хамада Абдуллу Аль-Ханзаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны выразили удовлетворенность развитием двусторонних политических отношений между Азербайджаном и Катаром, а также подчеркнули благоприятные условия для развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и туризма.

Посол вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

Министр, дав высокую оценку сотрудничеству между Азербайджаном и Катаром в рамках международных организаций, выразил Катару благодарность за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Эльмар Мамедъяров выразил уверенность в том, что утверждение соглашения о полной отмене визового режима для граждан Катара послужит росту потока туристов между двумя странами.

Посол сообщил, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних связей. Он отметил, что его страна всегда находится рядом с братским и дружественным азербайджанским народом. Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.