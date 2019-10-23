https://news.day.az/politics/1168612.html Президент Ильхам Алиев: Кроме налога никаких других выплат быть не может
Президент Ильхам Алиев: Кроме налога никаких других выплат быть не может
Предпринимателям надо дать передышку, чтобы они спокойно работали, кроме налога никаких других выплат быть не может.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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