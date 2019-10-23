Предпринимателям надо дать передышку, чтобы они спокойно работали, кроме налога никаких других выплат быть не может.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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