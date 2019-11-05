Для участия в муниципальных выборах в ЦИК Азербайджана обратились 11 политических партий.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он уточнил, что с регистрацией полномочного представителя партии Гражданской солидарности на муниципальных выборах число участвующих в выборах партий достигло 11.

Отметим, что ранее были зарегистрированы полномочные представители партий "Ени Азербайджан", Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, "Умид" и "Ана Ветен".

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.