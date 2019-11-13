Впервые в парламенте обсуждается государственный бюджет с участием двух разных премьер-министров второй год подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Захид Орудж в ходе обсуждений государственного бюджета на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он сообщил, что в первую очередь правительство должно выйти из тени бывших членов Кабинета министров.

"Недопустимо повторение дел и недостатков, а в ряде случаев и преступлений лиц, освобожденных от должности Президентом. Это главная задача правительства. Президент уже формирует новую элиту. Это включает все правительственные и государственные структуры", - сказал Орудж.

Он подчеркнул, что с углублением реформ этот процесс поддерживают все большее количество граждан.

"Все должны содействовать формированию новой элиты. Одним из основных вопросов, поднятых главой государства, является устранение несправедливой конкуренции. Доля малого и среднего предпринимательства в мире выше 50-60 процентов. Но в Азербайджане эти цифры пока скромнее. Хотя для углубления этого процесса в стране есть большие возможности. Чиновничий бизнес уже остался в прошлом, потому что не оправдал себя. Люди, занимающиеся подобной деятельностью, не участвуют в экономике страны. Сегодня 60 процентов людей, выходящих на рынок труда, не имеют среднеспециального и высшего образования. Мы должны стараться увеличить количество людей со среднеспециальным и высшим образованием. Тем самым станет возможно изменить ситуацию на рынке труда. Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о культуре акционерного общества и нового корпоративного управления. Это очень важный вопрос. Потому что в Азербайджане еще не сформировался рынок акций. В настоящее время никто не получает дивиденды и доходы на рынке ценных бумаг. Пока этот актив не заработает, бремя придется нести государству и правительству", - сказал Захид Орудж.