https://news.day.az/politics/1183265.html Шахин Мустафаев получил новую должность
Шахин Мустафаев получил новую должность
Вице-премьер Шахин Мустафаев назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Кабмина, передает Day.Az.
В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменения в "Список членов Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана", утвержденный решением Кабмина от 3 марта 1994 года.
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