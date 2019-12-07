Вице-премьер Шахин Мустафаев назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Кабмина, передает Day.Az.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменения в "Список членов Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана", утвержденный решением Кабмина от 3 марта 1994 года.