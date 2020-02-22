https://news.day.az/politics/1205489.html Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена папского рыцарского ордена - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена папского рыцарского ордена - ФОТО
22 февраля в рамках визита в Ватикан состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе встречи кардинал Пьетро Паролин вручил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Большой крест ордена Пия IX. Наградой была отмечена ее деятельность и вклад в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого престола.
Орден Пия IX был учрежден в 1847 году. Он присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом. Большой крест - особая степень, вручаемая главам государств и высокопоставленным государственным деятелям.
Среди кавалеров ордена - нынешний президент Итальянской республики Серджо Маттарелла, целый ряд бывших глав итальянского государства, включая почетного президента Джорджо Наполитано, а также ряд коронованных особ - король Швеции Карл XVI Густав, великий герцог Люксембурга Анри, короли Испании и Бельгии Хуан Карлос и Альберт II.
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