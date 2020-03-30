Парламент Азербайджана будет проводить заседания в онлайн-режиме

Парламент Азербайджана будет проводить заседания посредством интернета в онлайн-режиме.

Соответствующий вопрос отражен в поправках, предложенных во Внутренний устав Милли Меджлиса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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