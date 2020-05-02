Американский сенатор Менендес обручился на армянке

Есть отъявленные трусы, непроходимые дураки, алчные личности, продажные сущности - всякие люди живут пол Солнцем. Но есть особые индивиды, ни на кого не похожие, абсолютно уверенные в уме, таланте и важности самого себя. Хотя проза жизни такова, что влачащие жалкое существование эти человеки ничтожны, грязны и никчемны.

По сути. По делам и желаниям.

66-летний американский политик, сенатор от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Роб Менендес представляет редчайший тип манкированного, многослойного, двуличного человека.

Менендес всегда и во всем действует в интересах армянского лобби: не зря же он с 1995 года является одним из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США.

Именно Менендес блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Метью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

Хотя постарел "старый лис". Как же объяснить то, что в течение неполного месяца он сам, собственноручно, сорвал все маски и решил "сыграть" в открытую, показать свое истинную сущность и, невзирая на все, идти напролом к цели, точнее, к поставленной армянскими лоббистами задаче? Никак и объясню, почему.

Известный в Сенате как "Губка Боб Квадратные Штаны" Б.Менендес три недели тому назад опять проявил весеннее обострение и в связи со "105-летием Геноцида армян" вновь начал призывать президента США Дональда Трампа присоединиться к Сенату, признать факт выдуманного "геноцида армян", дабы "исключить его повторение".

Менендес об этом говорил в своем видеообращении. "Имею честь присоединиться к поминовению 105-летия Геноцида армян в Нью-Джерси и во всем мире. Я горжусь тем, что руководил представлением резолюции, подтверждающей факт Геноцида армян. Особенно горжусь тем, что в декабре прошлого года, после многолетней работы, в Сенате резолюция была единогласно принята. Это историческое событие никогда не произошло бы без поддержки и преданности армянской общины Америки", - сказал Менендес. Затем он подчеркнул, что в этом году администрация должна последовать за Сенатом, признав эту трагедию "геноцидом". Я призываю президента Трампа присоединиться к нам, потому что мы стараемся внести реальный смысл в слова "Больше никогда", - отметил он.

Напомню, что 12 декабря 2019 года Сенат США единогласно принял резолюцию о признании и осуждении выдуманного "геноцида армян". Резолюцию составили Боб Менендес и Тед Круз. Она последовала за принятием резолюции № 296 Палаты представителей. До этого внесение резолюции в повестку Сената трижды блокировалось правом вето нескольких сенаторов. После единогласного принятия этой резолюции 100 сенаторов обеих партий подтвердили, что США должны официально признать вымышленный "геноцид армян" и отвергнуть усилия по отрицанию этого идефикса.

Администрация Трампа отказалась удовлетворять притязания как армян, так и их прислужников и прихвостней.

Но "неутомимый" Боб Менендес не был бы самим собой, если изменил своему скудному мировоззрению. Решив взять своенравного Амура за несуществующие "рога", он легализовал свою страсть к известной в политических кулуарах Вашингтона как "Roll Night Girl" армянке Надин Арсланян.

Менендес разливается соловьем, что мол, наконец-таки нашел свою половину, что утопает в бескрайних просторах любви и наконец, что он-де, по уши влюблен. В общем, сплошной гламур, кружащие птички и водящие хоровод белки с ежиками.

Н.Арсланян живет в округе Берген, что в Нью-Джерси. Она не только одна из самых богатых представителей местной армянской диаспоры, но и оголтелая, агрессивная дашначка, всегда выступавшая за "истинную месть туркам".

По словам Менендеса, он познакомился с Арсланян на предвыборном митинге много лет назад и с тех пор "поддерживают активные контакты".

"Активные контакты" действительно были интенсивными и принесли немало дохода сенатору. Например, за последние 20 лет Менендес в качестве "благотворительных взносов на политическую деятельность" получил от армян более 12 миллионов долларов.

Эта сумма учитывает исключительно официальные выплаты, регистрированные в соответствующих документах - остальная, гораздо большая сумма же благополучно обходила и текла многочисленными ручьями в десятки банковских счетов, коих очень трудно проследить. И конечно же, доказать - хотя все, без исключения, сенаторы и демократы, "друзья армян", грешат аналогичными мздоимства и откровенными, нескончаемыми жестами подаяния.

Жалкая судьба у подобных, кем и где бы они не были.

Роберт Менендес, он же "Квадратные Штаны", снял свою маску.

А под маской - ничто...