Эльмар Мамедъяров провел переговоры с сопредами МГ ОБСЕ

29 июня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шафером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.

Сопредседатели отметили важность налаживания прямых контактов между главами МИД двух стран при первой же возможности.

Завтра, 30 июня, при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ предусмотрено проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции.