Магеррам Алиев и Эльчин Гулиев проверили воинские части отдельной пограндивизии "Газах"

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики генерал-полковник Эльчин Гулиев побывали в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск ГПС.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ГПС, в рамках визита было проверено выполнение поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, изучены условия службы и проживания военнослужащих, были проведены встречи с пограничниками, несущими службу в пограничных боевых пунктах на государственной границе с Арменией.

Были даны поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.