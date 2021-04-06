Армянский омбудсмен в истерике

Омбудсмен Армении Арман Татоян запаниковал и устроил истерику в соцсетях. Разоблачающие статьи на Day.Az раскрыли всю сущность его неверной деятельности и истину, стоящую за его неадекватными заявлениями.

Татоян написал и преувеличил у себя в Facebook информацию о том, что азербайджанские депутаты и общественно-политические деятели "выступают с экстремистскими оскорблениями" и "ненавистническими высказываниями" в его в адрес.

На своей странице в Facebook Татоян приложил несколько скринов наших аналитических материалов, где на самом деле раскрываются истинные мотивы его деятельности. Армянский омбудсмен пытается представить это как "нападение", однако, давайте посмотрим о чем на самом деле говорится в данных материалах.

Большая часть деятельности этого так называемого "борца за права армянских граждан" почему-то посвящена не проблемам Армении, а вопросам, связанным с Карабахским регионом Азербайджана, который, как известно, является суверенной частью другого государства. Если Татоян желает защищать граждан Армении, ему никто в этом не мешает. Омбудсмен любого государства имеет полное право помогать гражданам этой самой страны. Однако, Татоян постоянно несёт бред и ахинею в отношении Азербайджана, он ещё продолжает разжигать межнациональную вражду, сея ненависть и ксенофобию. Если посмотреть на последние заявления этого защитника прав человека, то просто волосы становятся дыбом от того, кому поручено защищать права человека в Армении.

Целыми днями, А.Татоян муссирует тему т.н. "военнопленных", досаждая зарубежных коллег, парламентариев и средства массовой информации, умалчивая при этом, как эти диверсанты, которые были гражданами Армении и Ливана, пытались устроить теракты и оказались на территории Азербайджана.

Иногда от него исходят требования, о чём нормальный человек даже не подумает: не выставлять на азербайджанской территории указатели и транспаранты на азербайджанском языке, не ставить пограничные знаки, отвести азербайджанских пограничников от границы и т.д. и т.п. Какое ваше дело, господин Татоян, какие знаки стоят на территориях Азербайджана?

Ни один разбирающийся в международном праве юрист не станет выдвигать эти требования, которые затрагивают суверенные права другого государства.

Агрессивное поведение армянского омбудсмена ничего, кроме сожаления вызывать не может, а его несуразные речи и действия больше наносят вред самой Армении и армянскому народу, отдаляя достижение стабильности и примирения, ставя под удар будущее армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана. Армянским властям обратить внимание на его резко антиазербайджанские и милитаристские заявления, которые противоречат достигнутым трёхсторонним договорённостям.

После поражения во второй Карабахской войне и капитуляции армянская сторона должна была поменять риторику, попытаться примирить народы, начать диалог, но не тут то было. Армянский защитник прав человека делает заявления и призывы, которые полны ненависти и непримиримости. Каждое его выступление - это речь не чиновника, в функции которого входят гуманитарные вопросы, а какого-то оголтелого боевика с автоматом и гранатой в руках.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно предупреждал, как армянскую сторону, так и международное сообщество об опасности реваншистских настроений в Армении, которые могут заново дестабилизировать ситуацию в регионе.

Политический хаос в Армении наглядно показал, как армяне не доверяют своим чиновникам и политикам. По мере усугубления внутриполитического кризиса в Армении, пока в стране решают кто "предатель", кого затравить, уволить и унизить, у Татояна просто появилось не только желание не оказаться в этом "черном списке", но и амбиции и стремления подняться на армянский политический Олимп, занять кресло повыше, показав, что "я не такой, как все". Его истеричная реакция в соцсетях только доказывает данные факты. Просто правда глаза колит.