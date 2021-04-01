Армения сегодня: горе-картограф метит в премьер-министры

По мере приближения внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года, резко активизировался так называемый "защитник прав человека" Армении Арман Татоян.

Вообразив, что он сможет в случае удачи (хотя пока официально не обьявил о своём участии в выборах) стать новым армянским "Бисмарком", этот деятель развернул широкую компанию по зарабатыванию очков и голосов избирателей.

Вся деятельность А.Татояна пропитана духом туркофобии и антиазербайджанизма и направлена на разжигание национальной розни и отказа от возможного примирения. Во всех своих выступлениях А. Татоян открыто выступает против диалога и регионального сотрудничества, пытаясь своими провокациями помешать только что начавшемуся переговорному процессу по разблокированию Зангезурского коридора.

Делая абсурдные сенсационные заявления о пограничном разграничении, о некой одному ему понятной демаркации азербайджано-армянской границы, о будущем Карабахского региона Азербайджана, А. Татоян пытается не только не дать возможности реализации пунктов трёхсторонних Заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021, но и настроить армянских избирателей против нынешнего руководства страны во главе с Н. Пашиняном, косвенно обвиняя его в предательстве интересов армянского народа.

Вот и теперь этот "специалист" широкого профиля во всех областях, как он себя считает, решил проявить свои "потрясающие знания" в области картографии и заявил, что при определении границы с Азербайджаном нельзя пользоваться советскими военными картами 70 ых годов 20 века и современной навигационной системой GPS, так как они не точны, а нужно пользоваться более точными по его мнению картами начала 20 века, в том числе картами времён Первой Армянской Республики 1918-1920 годов.

Конечно это "гениальное" выступление повергло всех в состояние шока, так как "сногсшибательное" видение проблем делимитации границы стало новым словом в современной картографии, где карты составленные с использованием спутников и современных приборов оказываются хуже, чем карты составленные на глаз простейшими топографическими приборами начала 20 века.

Постоянно гордясь своим юридическим образованием, полученным в Ереванском госуниверситете и годичной стажировкой в США, А. Татоян своими "новаторскими" предложениями в области картографии и топографии видимо хочет показать армянскому обществу, что он тот, на которого нужно ставить, специалист "широкого" профиля во всех областях, от юриспруденции до медицины.

Несомненно, что в свое время Н. Пашинян, выдвигая А.Татояна на пост омбудсмена, был уверен в личной преданности этого птенца "гнезда Сороса" и надеялся, что тот не будет проявлять самостоятельность и мешать своим же единомышленникам.

Однако, ход событий показал, что по мере усугубления внутриполитического кризиса в Армении, у А. Татояна появились амбиции и стремления подняться на армянский политический Олимп, причём не считаясь ни с чем и не с кем.

Сразу же после окончания Второй Карабахской Войны и подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, кандидат в армянские "Бисмарки" стал делать противоречивые заявления, критикуя действия Правительства и лично премьер-министра Н. Пашиняна, пытаясь своими заявлениями помешать выполнению пунктов достигнутого соглашения.

Не сидя спокойно на своём месте, А. Татоян ринулся в поездки по пограничным с Азербайджаном районам, где на встречах с жителями делал фантастические по содержанию заявления давал невыполнимые обещания, сбивая с толку не только простых обывателей, но даже опытных политиков.

Всеми своими действиями А. Татоян хочет показать, что он дистанцировался как от власти, так и от оппозиции, стараясь преподнести себя как нового "спасителя" нации. И как результат, последний опрос мнения показывает, что такая популистская позиция начала приносить ему дивиденды. Он уже опережает по популярности всех лидеров ещё не начавшейся предвыборной гонки, включая Н. Пашиняна.

Следует отметить, что Никол Воваевич при всей своей "демократичности" сразу же узрел в А.Татояне опасного конкурента и немедленно подрезал ему "крылышки", сократив ему государственное финансирование, чем вызвал резкую реакцию набирающего силу "борца за права" простых армянских граждан, обвинив Н. Пашиняна в бонапартизме.

Такая грызня показывает, что накал страстей в армянском обществе будет ещё больше разгораться, причём на политической авансцене появятся новые игроки с непредсказуемыми идеями и действиями, за которыми стоят как местные олигархи, так и зарубежные "друзья" Армении, которые будут действовать совместно с диаспорой.

При всей внешней привлекательности А. Татояна для избирателей можно отметить, что в реалии он мелкий мошенник и популист, который готов ради власти ввергнуть страну в очередную войну, которая приведёт Армению к краху.

Аппелирую к квазипатриотизму и национальным чувствам армянского народа, А. Татоян своими заявлениями вводит общество в заблуждение и провоцирует всплеск радикализма.

Например, аппелируя к картам Первой Армянской Республики 1918 -1920 годов, этот лже географ умалчивает о том, что тогда часть территории современной Армении, а именно Зангезур и некоторые другие территории, были частью Азербайджанской Демократической Республики и были переданы Армении лишь после советизации.

Так что, если новатор географ А. Татоян желает использовать для установления границы карты того времени, Армении придётся вернуть Азербайджану значительную часть своей нынешней территории.

Очевидно, что пробелы в образовании А. Татояна не могут компенсироваться его всезнайством и заносчивостью.

То он требует создание какой-то демилитаризованной зоны вдоль границы, то угрожает вселенскими казнями за демонтаж памятников оккупантам на освобождённых территориях, то требует вывода войск с освобождённых азербайджанских территорий, то говорит о скорейшем международном признании сепаратистов.

Все это похоже на полный сумбур в голове и отсутствие чувства реалий. А.Татоян очевидно забыл, что в мандат его деятельности входит защита прав граждан на территории Армении, а не грубое вмешательство в дела соседних государств, чем он занят большую часть своего рабочего времени.

Наверняка было бы полезно, чтобы он занялся своими прямыми обязанностями, оставив в стороне властные амбиции и мечты о тёплом доходном месте. Но кандидат в армянские "Бисмарки" мечтает о "Великой Армении" от моря до моря, о распиле долларового дождя от диаспоры и ему наплевать на нужды и проблемы простого народа, который уже задыхается от кризиса.

Играя на чувствительной теме Карабаха, А. Татоян хочет показать себя единственным "радетелем" уже давно исчерпавшей себя темы, ведь ему хорошо известна позиция азербайджанской стороны о том, что вопрос статуса давно на свалке истории, а конфликт практически завершен.

Выступая против регионального сотрудничества и диалога, потенциальный соперник всех армянских политиков начал очень опасную игру, результат которой может быть для него очень плачевным.

Если же А. Татояну все же удасться обмануть избирателей и прийти к власти, то он должен не забывать слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о железном азербайджанском кулаке, который всегда готов дать очередной урок незадачливым "мечтателям"- реваншистам.