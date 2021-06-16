Лидеры Азербайджана и Турции провели переговоры в освобожденном городе Шуша

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан во вторник с двухдневным визитом и вместе с Президентом Ильхамом Алиевым отправился в Шушу, город, который Азербайджан освободил от армянских войск во время войны прошлой осенью. Об этом говорится в материале, опубликованном в американской газете My Journal Courier.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье написано, что Шуша, которая на протяжении веков являлась центром азербайджанской культуры, перешла под контроль армянских войск в 1992 году в ходе войны за Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. Его возвращение азербайджанскими войсками в ноябре прошлого года было символически и стратегически важным событием, поскольку он расположен высоко над близлежащим городом Ханкенди.

В Шуше главы двух государств провели переговоры и подписали Декларацию о союзнических отношениях между двумя странами, направленную на углубление связей в нескольких областях сотрудничества, включая в сфере безопасности, говорится в статье.

"Сегодня исторический день", - заявил Президент Ильхам Алиев после подписания документа. - "Декларация поднимает наши отношения на высочайший уровень". Турция активно поддерживала Азербайджан в последней войне за Нагорный Карабах. После шести недель боев Азербайджан восстановил контроль над большей частью региона и контролируемыми армянами прилегающими территориями. Президент Эрдоган, который стал первым зарубежным лидером, посетившим Шушу после ее освобождения, также сообщил об открытии в ближайшем будущем в городе консульства Турции. "Таким образом, мы обеспечим более быстрое и эффективное выполнение нашей деятельности", - сказал он.