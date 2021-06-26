Отечественная война показала миру, на что способен азербайджанский воин

Сегодня День Вооруженных Сил Азербайджана. Большой праздник, впервые за годы независимости отмечающийся нами с высоко поднятой головой, с особым, непередаваемым чувством. Мы чтили героев, мы говорили об армии с гордостью, мы проводили парады, но оккупация двадцати процентов территорий страны камнем лежала на сердце.

Эти тридцать лет не прошли даром. В Азербайджане не сидели, сложа руки. Руководство страны и ее народ медленно, но верно шли к главной цели, преодолевая трудности, искусственно воздвигаемые на нашем пути препятствия и козни врагов. Нас уверяли, что мы слабы и беспомощны, что никому в мире еще не удавалось восстановить справедливость через десятки лет, да и вообще, говорили нам, карабахская проблема не имеет военного решения, а если "торговцы"-азербайджанцы вздумают воевать, "воины"-армяне быстро дойдут до самого Баку... Много чего приходилось слышать и пропускать через себя за эти годы, но мы верили Верховному главнокомандующему, который говорил: мы знаем, что, когда и как нужно делать.

Когда в прошлом году накануне Дня Вооруженных Сил мы общались с полковником Рамалдановым, никто еще не знал, что совсем скоро будет война, Победа, освобожденная Шуша. Мы все в это верили, не сомневались, что рано или поздно оккупации будет положен конец, но вряд ли кто-то мог тогда предположить, что уже следующий праздник нашей армии мы будем отмечать без этого камня на сердце. Полковник Рамалданов говорил тогда, что все, чем дышит и живет азербайджанская армия, нацелено только на одно - восстановить территориальную целостность страны, а наши учения - это сценарии будущих боевых действий по освобождению оккупированных Арменией территорий. У ВС Азербайджана только одна дорога и только - вперед, говорил ветеран первой карабахской войны.

Сегодня, 26 июня 20121 года, мы можем, оглядываясь назад, сказать: все было правильно, все было не напрасно, и эта единственная для азербайджанского воина священная дорога пройдена до конца.

В этот праздничный день мы снова беседуем с военным экспертом, бывшим командиром корпуса, кавалером ордена "Азербайджанское знамя", полковником запаса Шаиром Рамалдановым. Мы говорим о том, какие факторы предопределили победу Азербайджана в Отечественной войне и каким сегодня предстал всему миру образ азербайджанского воина-освободителя.

Главный фактор нашей победы - это азербайджанский воин. До второй карабахской войны образ нашего воина усилиями армянской пропаганды воспринимался в негативном и даже унизительном свете. С подачи армянского агитпропа существовал стереотип, подхваченный и проармянской пропагандой в других странах, будто азербайджанцы способны только торговать и им нечего противопоставить "непобедимым армянским львам". Все это было мифом, который полностью развеялся осенью прошлого года. В истории нашего народа было немало выдающихся полководцев, героев, личностей, которыми наш народ гордится многие века. А в наше время Вооруженные Силы Азербайджана показывали свою силу и подготовку в ходе учений и международных военных соревнований. Там, где участвовали наши военнослужащие, мы всегда занимали призовые места, независимо от специальности - будь это разведчики, артиллеристы, десантники, танкисты или снайперы. Даже наши моряки неоднократно занимали на соревнованиях на Каспии первые места, несмотря на то, что состязались там с ВМС морских держав.

44-дневная война сломала все стереотипы, сошла пена и все увидели, на что способны азербайджанские солдаты, офицеры и командиры. Наша победа дала ответы на все вопросы. Это была победа над противником, вооруженным до зубов, тридцать лет создававшим систему обороны на сложной по рельефу местности. Все увидели полководческие способности Верховного главнокомандующего, который показал мастер-класс в стратегическом планировании и тактике. Военные операции азербайджанской армии управлялись из центра. В результате этой грамотной стратегии наши воины вышли к Шуше, а Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы были возвращены без боя.

То, что было сделано, сделали мы, никто не умирал на поле боя и не поднимал флаги над освобожденными городами вместо нас.

Так что, я бы сказал так: мы доказали, что азербайджанцы умеют и хорошо торговать, и одерживать блестящие военные победы.

В целом, факторы, предопределившие нашу победу, очень существенные. В первую очередь, это наше правое дело. Мы страна, часть территории которой находилась под оккупацией. Но Азербайджан никогда не чувствовал себя слабым. Мы знаем, что оккупация наших земель произошла "благодаря" не только одной Армении, но и при участии определенных сил извне, заинтересованных в таком развитии событий. Сложившаяся после распада СССР политическая ситуация не дала нам возможности сохранить свою территориальную целостность. Но все эти годы мы, от первого лица государства и до школьников знали, что рано или поздно мы должны будем все вернуть.

В новейшей истории фактов, когда страна освободила бы военным путем свои земли после тридцати лет оккупации, практически нет. Тем более их нет на постсоветском пространстве. Когда такие страны, как Россия, Франция и США взялись решить этот вопрос мирным путем, Азербайджан поверил в добрые намерения. Однако время показало, что есть только один путь освобождения оккупированных территорий - войной и своими силами.

Следующее, о чем необходимо сказать, - это правильная стратегия развития Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Верховный главнокомандующий ВС, Президент Ильхам Алиев выбрал самые правильные направления и принципы для развития армии. Он вооружал ее самыми современными, лучшими и эффективными видами вооружений, а не старьем, которое подешевле. ВС Азербайджана в своем развитии отвечали требованиям XXI века. Чего нельзя сказать о противнике. Если взять количество военной техники у армянской стороны, то ее было у армян ничуть не меньше, чем у нас, а по некоторым позициям и больше. Но современные вооруженные силы, современная техника, находящаяся на вооружении наших ВС, показала свое превосходство. То есть мы брали не количеством, а качеством.

Шла усиленная, постоянная боевая подготовка, повышение боевой выучки и слаженности подразделений. Личный состав ВС, можно сказать, не уходил с полигона. Если посмотреть график учений, можно в этом убедиться. Но и между учениями наши полигоны, независимо от времени года, были заняты, шла очень интенсивная, целенаправленная подготовка.

Очень важный фактор - это кадровый состав Вооруженных Сил. Современной техникой нужно уметь управлять. Потенциал кадрового состава был повышен. Вся закупленная техника испытывалась в ходе учений, там же отрабатывалось мастерство управления ею. Я неоднократно говорил, что крупномасштабные учения можно проводить там, где есть полководцы. Для того, чтобы управлять 10-15 тысячами, а то и 25 тысячами человек личного состава на учениях, где участвуют разные рода войск, нужны навыки и умение. Эти навыки мы воспитали в наших командирах, что, естественно, отразилось в той победе, которую одержала наша армия.

Огромное значение для победы имело сплочение нашего народа вокруг карабахской проблемы. Никогда у нас не было разночтений в этом вопросе, народ неоднократно - и во время апрельских боев 2016 года, и в дни июльских событий 2020 года, и в ходе 44-дневной войны демонстрировал полное единство с руководством страны. Мы показали полное единение нации, единение народа. Тот кулак, о котором неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев, символизирует наше единство и нашу силу.

Помог победить высокий моральный дух армии и общества. Представители поколения, которое знало о Карабахе только понаслышке, вырастая, шли в армию с одной мыслью - участвовать в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Наши солдаты, когда выпадал случай пообщаться со СМИ, вначале говорили о том, что ждут приказа от Верховного главнокомандующего, и только потом передавали привет родителям. Этот высокий патриотический дух прививался молодому поколению с молоком матери. Матери сегодняшней молодежи - из того поколения, которое жило карабахской проблемой. Карабах никогда не был для нас чужим. Его оккупация была для нас внутренней болью, которая передалась и нашим детям и внукам. Любая провокация армян на фронте, любое обострение воспринимались молодежью очень остро, молодые люди, проживающие в сотнях километров от передовой, буквально рвались на линию фронта.

Отдельная тема - это наш Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Надо отдать должное Президенту, который до нашей военной победы одержал победу в дипломатической войне. Дипломатический успех перерос в успех на поле боя. Президент Ильхам Алиев ранее говорил, что если Азербайджан и Армению оставить один на один, мы способны в короткий срок разгромить оккупационные силы и восстановить территориальную целостность. Это было сказано после апрельских событий 2016 года. В июле 2020-го, после товузской провокации ВС Армении Президент развернул наступление на дипломатическом фронте. Думаю, главной целью тут было добиться того, чтобы Азербайджан и Армению хотя бы на короткое время оставили один на один. Как результат - армия, вооруженная новейшим оружием, на учениях отрабатывавшая современные методы боя, отвечающие требованиям войны XXI века, сделала то, что от нее требовал Верховный главнокомандующий и чего от нее ждал азербайджанский народ.

Тот высокий моральный дух, который царил в обществе в дни Отечественной войны, очень помогал приближать победу. Все приведенные мною факторы стали основой нашей победы. Это была справедливая война. И мы встречаем 103-ю годовщину Вооруженных Сил впервые с радостью на душе. Каждый раз 26 июня у нас, военных, была на душе тяжесть. Мы как никто другой чувствовали ответственность за территориальную целостность Родины. Поэтому военные говорили на всех уровнях и на всех мероприятиях - мы ждем приказа Верховного главнокомандующего, мы хотим избавиться от этого груза и мы в состоянии выполнить этот приказ.

Так что нынешний праздник наших Вооруженных Сил особенный. Мы являемся представителями армии-победительницы, которая восстановила территориальную целостность Азербайджана. Мы являемся представителями Вооруженных Сил страны, землю которой уже не топчет сапог оккупанта. Не могу передать словами то эмоциональное внутреннее состояние, с которым мы, военные, встречаем в этот раз свой праздник!

Лейла Таривердиева