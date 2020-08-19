На учениях с Турцией Азербайджан показал, как именно будет освобожден Карабах

Завершился первый этап широкомасштабных совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Маневры прошли во многих районах Азербайджана с участием различных родов войск.

В рамках учений в Баку прибыла высокопоставленная турецкая делегация в составе министра национальной обороны, начальника Генерального штаба ВС, командующих Сухопутными войсками, ВВС и ВМС Турции. Можно сказать, что Азербайджан посетил весь цвет Вооруженных сил братской страны.

В Баку членов делегации принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства коснулся на встрече самых основных моментов азербайджано-турецкого сотрудничества и выразил уверенность, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для Азербайджана партнером номер один и в области военно-технического партнерства.

Об итогах и целях учений, а также о перспективах оборонного взаимодействия двух стран мы побеседовали с военным экспертом, бывшим командиром корпуса, кавалером ордена "Азербайджанское знамя", полковником запаса Шаиром Рамалдановым.

Первый этап совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции прошел на очень высоком уровне. Все цели, которые были поставлены перед участниками, благополучно выполнены. Участники получили большую практику в совместном выполнении поставленных задач. Усовершенствованы методы взаимоотношений вооруженных сил двух стран. Естественно, усовершенствована и получена большая практика по совместному управлению подразделениями, которые выполняли ту или иную задачу, обозначенную в сценарии.

В первом этапе учений участвовали, можно сказать, все виды вооруженных сил. Мотострелковые подразделения выполняли задачи на бронетехнике. Высокую оценку получили артиллеристы и средства залпового огня, которые поразили все цели при поддержке мотострелковых подразделений. Высокая оценка дана совместным действиям авиации, которая с воздуха поддерживала сухопутные силы.

В целом первый этап учений прошел успешно и еще раз показал, что для взаимодействия армий двух стран нет никаких проблем и они могут успешно выполнять совместно те или иные поставленные задачи.

Президент Ильхам Алиев на встрече с высокопоставленной военной делегацией Турции высоко оценил взаимоотношения, которые были заложены еще Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Взаимодействие двух стран по всем направлениям, в том числе по такому важному для Азербайджана направлению, как военно-техническое сотрудничество, носит очень плодотворный характер и постоянно развивается.

Глава государства подчеркнул, что нет таких двух стран, между которыми отношения были бы настолько близкими и братскими, как между Азербайджаном и Турцией, в том числе между их вооруженными силами. Президент еще раз напомнил, что во время армянской провокации на Товузском направлении госграницы, которая была пресечена ВС Азербайджана, первым, кто откликнулся и дал оценку действиям Армении, была Турция. Она была первым государством, которое полностью поддержало в этой ситуации Азербайджан. В заявлениях официальных лиц Турции было ясно сказано, что турецкая сторона всегда была, есть и будет рядом с Азербайджаном и готова поддержать его в любом плане, если в этом будет необходимость.

Очень многие мировые СМИ и особенно армянские медиа в последнее время уделяют много внимания отношениям между Баку и Анкарой, пытаются анализировать цели и перспективы этих взаимоотношений. Так, трудно назвать, кто не писал в эти дни об азербайджано-турецких учениях и не пытался искать в них какой-то тайный смысл. Само собой, более всего обеспокоен наш противник. Думаю, для этого есть основания - ведь учения четко продемонстрировали, какими будут действия азербайджанской стороны, если она решит проводить антитеррористическую операцию в оккупированном Карабахе с целью восстановления своей территориальной целостности.

Все, что делается сейчас Азербайджаном, в том числе в сотрудничестве с Турцией, нацелено на повышение боевой выучки наших ВС. Сегодня азербайджанские подразделения на равных выполняют поставленные задачи с турецкими партнерами, одной из самых сильных армий НАТО, и это, прежде всего, говорит об уровне Вооруженных сил Азербайджана, об оснащении нашей армии современной техникой, о кадровом потенциале, наличии специалистов, которые могут управлять этой техникой.

Не случайно Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что ВС Азербайджана сегодня хорошо оснащены и способны выполнить задачу по разгрому оккупационных группировок и восстановлению своей территориальной целостности. Наша армия сегодня в состоянии выполнить возложенную на нее миссию.

Вместе с тем, в Азербайджане понимают, что в случае военного пути разрешения карабахского конфликта страна может столкнуться с определенными прогнозируемыми рисками. Поэтому нахождение на стороне Азербайджана такой мощной державы, как Турция, очень важно для того, чтобы свести к минимуму те риски, которые возможны при восстановлении нашей территориальной целостности военным путем. Думаю, не случайно Турция сегодня проявляет такую активность в регионе. Это месседж для международной общественности, Минской группы, в дееспособность которой никто уже не верит, о том, что затягивать решение вопроса восстановления территориальной целостности Азербайджана уже становится опасным для региона. Чем больше затягивается ситуация, тем более возрастает интерес определенных стран к этой точке напряженности. Поэтому Анкара сегодня жестко ставит вопрос необходимости скорейшего урегулирования конфликта. А недавно в Конгрессе США был принят документ, в котором впервые обозначивается факт оккупации территорий Азербайджана.

На мой взгляд, наличие этого очага напряженности на Южном Кавказе невыгодно и для России. Об этом говорит сдержанность российской стороны в отношении к турецко-азербайджанским учениям.

Взаимодействие Азербайджана и Турции направлено на достижение стабильности в регионе. Фактором стабилизации является урегулирование карабахского конфликта на принципах территориальной целостности и нерушимости границ.

Думаю, что сближение и взаимоотношения двух стран имеют большое политическое значение для нашего региона. Если завтра встанет вопрос о военном пути урегулирования конфликта - а это историческое право Азербайджана, зафиксированное в том числе в уставе ООН, - Турция поддержит нашу страну. Она этого и не скрывает. Как сказал на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым турецкий министр обороны, Азербайджан и Турция - два брата, рожденные одной матерью. Это очень важная поддержка, важная опора для нашей страны. Мы знаем о месте Турции на геополитическом пространстве и в НАТО. Все это в совокупности очень важно на сегодняшний день, когда мы говорим об освобождении Карабаха и рисках, которые могут возникнуть при выполнении этой нашей исторической миссии.

Цель нашего сотрудничества - это не только сближение двух государств, это также установление стабильности в регионе.

Лейла Таривердиева