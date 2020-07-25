Несмотря на внезапную атаку 12 июля ВС Армении в направлении азербайджано-армянской границы в Товузе, азербайджанская армия еще раз подтвердила никчемность армянского генералитета.

Об этом Day.Az сказал военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Как заявил наш собеседник, на данный момент оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.

"ВС Азербайджана сумели предотвратить провокацию противника в направлении Товуза. Позиции армии находятся на тех же местах и должным образом выполняют свои обязанности", - заявил военный эксперт.

Полковник запаса добавил, что во время эскалации ситуации в Товузе армянская сторона использовала артиллерийский обстрел и минометы.

"Неудивительно, что потери в живой силе наблюдались с обеих сторон. Пресс-служба министерства обороны Азербайджана своевременно сообщала о потерях во время боестолкновений. Однако армянская сторона рьяно скрывала количество погибших. Поэтому информацию о потерях армяне получают из соцсетей и других источников.

В результате боевых действий ВС Азербайджана нанесли колоссальный урон военной инфраструктуре противника. Стоит отметить, что армяне открывали огонь по жилым населенным объектам и мирным жителям, в то время как ВС Азербайджана, проявляя гуманизм даже во время боевых действий, целились только по военным объектам", - подытожил Шаир Рамалданов.

Абдул Керимханов