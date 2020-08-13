Президент Ильхам Алиев: Военные учения - очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства

13 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики, генерала армии Умита Дюндара, командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики, генерала армии Хасана Кючюкакюза, командующего Военно-морскими силами Турецкой Республики, адмирала флота Аднана Озбала и других членов военной делегации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин министр, уважаемые гости.

Сердечно приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство. В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Это - традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение - обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это - очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства.

Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности. Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы - две братские страны - своей политикой еще более укрепили это единство.

Месяц назад в результате очередного нападения вооруженных сил Армении на Азербайджан погибли военнослужащие и гражданское лицо, что еще раз показывает, что агрессорская политика Армении против Азербайджана продолжается. Первой и однозначно поддержавшей нас страной стала Турция. Мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вы, уважаемый господин министр, министр иностранных дел, другие должностные лица неоднократно выступали с очень резкими и серьезными заявлениями о том, что Турция всегда находится и будет находиться рядом с Азербайджаном. Это еще больше воодушевляет нас и вновь свидетельствует о том, насколько мы близки друг к другу.

Считаю, что успешное проведение этих учений, конечно, является очень важным событием. Эти учения будут продолжаться и в дальнейшем. Считаю, что после этого интенсивность этих учений будет расти. В этом, естественно, есть необходимость. Уверен, что наши братья - личный состав Вооруженных сил Турции, находясь в эти дни в Азербайджане, увидели, что здесь они у себя на Родине. Убежден, что и после возвращения в Турцию они сохранят эти воспоминания в своих сердцах. Еще раз добро пожаловать.