Армяне ополчились против МИД России

Уходящая неделя стала для армян неделей больших разочарований. По непонятной причине, не согласующейся ни с какой логикой, от визита нового главы МИД Арарата Мирзояна в Москву в Ереване ожидали многого. Были приведены в движение все армянские ресурсы России, в столицу направлен "десант" журналистов армянской национальности, бизнесменов-армян, то есть группа поддержки у Мирзояна была организованной и ударной.

Но все пошло не так, как ожидали в Армении.

"Не так" началось с заявлений Сергея Лаврова на пресс-конференции с Мирзояном и продолжилось высказываниями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об оценках Лаврова касательно удерживаемых в Азербайджане армянских диверсантов уже много сказано. Армянская сторона проглотила и почти переварила эту правду, а тут Захарова сделала заявление относительно пожеланий по будущей повестке Минской группы, и этого наши соседи уже переварить не смогли. Это было уже слишком, потому что сказанное полностью перечеркивало все их надежды увидеть Москву в проармянских рядах, когда Ереван начнет дожимать Запад на реанимацию сопредов-неудачников.

Мария Захарова сказала: "Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию с адекватным учетом новых региональных реалий на основе существующего мандата".

Что это означает? Это означает, что в Москве прекрасно осознают - к прежней повестке переговоров возврата быть не может. Если даже когда-нибудь Минской группе позволят вернуться в процесс, обсуждавшиеся десятилетиями принципы не будут реанимированы. Они скончались, ушли в никуда, включая и вожделенный "статус". При адекватном подходе к новым реалиям Минская группа может заниматься лишь сближением позиций сторон по вопросам делимитации границы и взять на себя какие-то гуманитарные функции. Что касается конфликта, то Азербайджан его уже разрешил без посредников. Вопрос закрыт.

Вот то, что фактически звучит "за кулисами" заявления Марии Захаровой, и армяне уловили все акценты совершенно правильно и четко. Эта позиция Москвы (а выражала представитель МИД, однозначно, не собственную точку зрения) вызвала настоящий взрыв в среде армянства, вылившийся бурлящими потоками в соцсети. В армянских Телеграм-каналах началась массовая антироссийская истерия, хамская и не имеющая никаких рамок, как это обычно происходит с нашими соседями и их соплеменниками в России.

Совсем недавно те же Телеграм-каналы торжествовали, видя во встрече нового сопреда от РФ в Баку какие-то предвестники возвращения в дело МГ ОБСЕ. Наперебой писали, что Москва, мол, надавила на Баку и тот согласился на переговоры в рамках прежних принципов, и т.д. Странно было, конечно, реально верить в подобный расклад, но армяне сегодня хватаются за соломинку. А заявление Захаровой эту соломинку обломало.

В Армении знают не понаслышке, что Москва не делает заявлений касательно региона просто так, как, например, Париж, - лишь бы отделаться на время от наседающих армян. В отличие от Франции Россия в некотором роде ответственна за Армению, которую - что уж там - сама породила и приручила, и в какой-то степени это ее вина, что армянский проект оказался таким неудачным. После поражения Армении в 44-дневной войне российская сторона делает все, чтобы вытащить армян из депрессии, показать им светлые стороны этого поражения и открывающиеся перед их страной перспективы. А они действительно немалые - это поражение способно возместить потери от десятилетий разрушительной для Армении "победы". В этом контексте армянам стоит рассматривать и другое заявление Захаровой, также вызвавшее истерику и панику в армянском сегменте соцсетей.

""Платформа шести" (идея запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции - Ред.), - сказала Захарова на еженедельном брифинге, - отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников, могла бы внести вклад в укрепление мира, доверия, привести к стимулированию экономических процессов и сотрудничества на Южном Кавказе.

Напомним, что данная платформа была инициирована Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поддержана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как свидетельствует заявление представителя российского МИДа, Москва тоже благосклонно относится к данной идее, в которой, несмотря ни на что, нашлось место и Армении. К сожалению, армяне не увидели в словах Захаровой позитивного посыла, направленного на благо Армении. Они увидели, как подсказал им зомбированный ненавистью разум и неискоренимые комплексы неполноценности, предательство, удар в спину Еревану, сговор русских с турками против армян. И тому подобное. Народ, привыкший жить во мраке своих представлений, не способен разглядеть открывшиеся перед ним возможности.

Россия в представлении армян стала "предательницей" уже с тех пор, как не помешала Азербайджану самостоятельно решить застарелый конфликт. Хотя, если смотреть шире, антироссийская истерия - частая гостья в армянском обществе. Достаточно какого-то не устроившего армянство слова или шага Москвы, чтобы в Ереване немедленно поднялись толпы, со складов были вытащены антироссийские транспаранты, а из холодильников - протухшие яйца, предназначенные для атаки на российское посольство. Запрятанная ненависть к России и всему, к ней относящемуся, без колебаний выплескивается в Армении наружу по одному щелчку пальцев.

Чего ожидали армяне от визита Мирзояна в Москву, знают только они сами. В любом случае, ожидания не оправдались. Зато появилось множество поводов для подкормки комплексов и нездоровых амбиций общества, которое почему-то уверено, что все ему должны и обязаны. Россия ничего не должна и ничем не обязана армянам. Да, долгое время она давала им повод думать иначе, но сегодня, похоже, российская сторона определилась со своими приоритетами, которые способны дать ей гораздо больше бессмысленного союзника, всегда готового подставить ножку. Партнерство с Азербайджаном и Турцией - это перспектива и укрепление своих региональных позиций через сотрудничество и взаимные интересы. Москве и Баку нечего делить, зато есть, что осуществлять в партнерстве.

В региональном партнерстве может найтись место и Армении. Если захочет. Или же она останется за рамками развития. Если не захочет.

И, пожалуйста, без истерик.

Лейла Таривердиева