Москва слезам не верит. Черные дни армянской дипломатии

Бывший спикер национального собрания Армении, а ныне министр иностранных дел Арарат Мирзоян, совершил первый зарубежный визит в этом качестве в Москву.

За последнее время это четвертый руководитель внешнеполитического ведомства Армении, который занимает этот пост, с надеждами вывести министерство из глубокого кризиса, в котором оно находится в последние годы.

Армянская дипломатия давно находится в критическом состоянии из-за того, что ей так и не удалось найти оправдания оккупации азербайджанских территорий, которые, не смотря на все их старания и усилия, всегда признавались международным сообществом неотъемлемой частью Азербайджана.

Некоторые армянские политики откровенно признали, что дипломатический фундамент победы Азербайджана во Второй Карабахской войне был заложен ещё в далеком 1996 году, когда на Саммите ОБСЕ в Лиссабоне было принято известное Заявление действующего председателя ОБСЕ, в котором четко прописано о территориальной целостности Азербайджана и Армении.

Попытки армянской дипломатии интерпретировать положения четырех резолюций СБ ООН (которые армянская сторона не исполняла почти 27 лет) также оказались безуспешными ввиду того, что в резолюции черным по белому написано о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных азербайджанских территорий.

Долгое время армянская сторона спекулирует тем, что урегулирование конфликта должно проводиться в рамках Минской группы ОБСЕ на основе принципов, предложенных сопредседателями, которые якобы предусматривали "самоопределение" для армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Пользуясь тем, что широким кругам общественности не известны специфические дипломатические термины, армянская дипломатия пыталась выдать принцип самоуправления за самоопределение.

На самом деле, в документах ОБСЕ конкретно прописано о территориальной целостности всех государств-членов этой организации, а принцип самоопределения вообще не применим, так как принимая Азербайджан в члены ООН и ОБСЕ, этими организациями была полностью подтверждена территориальная целостность. Доказательством являются официальные документы этих организаций, где Карабахский регион показан, как азербайджанская суверенная территория.

Все доводы армянских дипломатов, как всегда, оказываются провальными, что и отражается на деятельности этого учреждения.

Придя к власти в результате "бархатной революции", Н. Пашинян решил навести революционный порядок в армянском дипломатическом ведомстве, где "балом" правили выдвиженцы и родственники лидеров "карабахского клана" Р. Кочаряна и С. Саргсяна. Они не только использовали свои высокие должности в личных целях, но и заграбастали пожертвования богатой армянской диаспоры.

Первым делом со своего поста полетел зятёк С. Саргсяна - посол Армении в Ватикане М. Минасян, который отмывал зарубежом награбленные деньги тестя.

Армянская дипломатия всегда отличалась особой оригинальностью в отношениях со Святым Престолом.

Несмотря на значительное число армян-католиков, которые проживают как в Армении, так и в Европе и странах Ближнего Востока, Армянская Апостольская церковь всегда с особым недоверием (а часто враждебностью) относилась к деятельности Армянской католической церкви на своей территории.

Поэтому открытие этого посольства можно назвать неким шагом, направленным на урегулирование отношений с Ватиканом.

Правда, М. Минасян в Риме дипломатической деятельностью особо не заморачивался, посвятив свое время бизнесу.

Бывший редактор малолитражной газеты, а ныне премьер-министр Армении Н. Пашинян никогда не был особенно искусен в дипломатии, не хватало ни опыта, ни языковых знаний.

Уже первые появления Никола Воваевича на международных мероприятиях запомнились дипломатическими конфузами.

Случайно оказавшись в одном лифте с Президентом Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Душанбе в 2018 году, он пытался выдать эту оказию за некие переговоры. Хотя в Душанбе Н. Пашинян умолял российскую сторону, чтобы она уговорила Азербайджан немного подождать, что он вот-вот наведёт порядок в стране и начнёт конструктивные переговоры по мирному урегулированию.

Все помнят Мюнхенскую конференцию в феврале 2020 года, где Н. Пашинян получил блестящий урок дипломатии от Президента Ильхама Алиева, который загнал его в угол своими доводами во время дискуссии.

Ну и выкрутасы Н. Пашиняна во время визита в Иран, где он сам и подписал себе приговор, поставив точку в переговорном процессе своей фразой о принадлежности Карабаха.

Свои неудачи на дипломатическом поприще Никол Воваевич пытался компенсировать за счёт подлизывания к западным странам, которым он давал обещания постепенного отхода от традиционного союзничества с ОДКБ и изменением политической ориентации страны.

Обрадованные возможному новому перебежчику из конкурирующего лагеря, некоторые политики на Западе широко раскрыли объятия новому другу, обещали щедрые денежные вливания в умирающую армянскую экономику и окончательно закрыли глаза на продолжающуюся оккупацию азербайджанских территорий.

Однако грянула Вторая Карабахская война, которая завершилась полным военно-политическом фиаско для Армении.

Армянская дипломатия, которая давно уже фрондировала по отношению к Николу Воваевичу, полностью возложила всю ответственность за поражение на "бархатного революционера".

Громкие отставки двух министров иностранных дел Мнацаканяна и А. Айвазяна, которых Н. Пашинян выбрал среди карьерных дипломатов, стали свидетельством того, что МИД отвернулся от своего патрона, считая его политику причиной поражения.

Настоящим шоком для Н. Пашиняна оказалось то, что на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года, подавляющее большинство сотрудников армянских дипломатических представительств зарубежом проголосовало за его соперников.

Начав заново формировать правительство, Н. Пашинян остановил свой выбор в качестве министра иностранных дел на своём старом друге и соратнике, с которым в своё время выходил на антироссийские демонстрации с лозунгами "Армения без Путина" - Арарате Мирзояне.

Сей государственный "муж" уже пострадал за своего друга и покровителя в ноябре 2020 года, когда занимал пост спикера парламента, будучи жестоко избитым ворвавшимися в здание парламента оппозиционерами, которые требовали отставки привалившейся революционной команды.

Быстро сменив тогу революционера и прозападника на костюм строгого дипломата и псевдосторонника России, А. Мирзоян, бывшый диссидент времён С. Саргсяна и выпускник школы Сороса, отправился завоёвывать Москву.

Прибыв в Москву с первым официальным визитом, "битый" А. Мирзоян отправился в МИД России на свою презентацию в качестве нового министра.

Забыв о своих старых русофобских взглядах и о том, что его побили сторонники Р. Кочаряна и С. Саргсяна, А. Мирзоян, как всегда, начал петь о традиционных узах дружбы и союзничества с Россией, которым он всегда был "верен".

Поплакал и о том, что "бедную" Армению обижает "кровожадный" Азербайджан, всплакнул об армянских террористах, которые "томятся" в азербайджанском плену.

Под конец выдал то, чем практически поставил точку (так же, как ранее сделал его шеф) в будущем переговорном процессе: "без статуса для "арцаха" не будет никакого мирного договора с Азербайджаном".

Этой своей фразой А. Мирзоян, сам этого не ведая, в силу неопытности и недостатка образования, ответил на мирные инициативы Азербайджана, отвергнув протянутую руку.

Надеясь заполучить поддержку у союзника, А.Мирзоян в очередной раз начал обвинять Азербайджан во всех смертных грехах и в том, что якобы азербайджанская сторона не выполняет условий трёхсторонних Заявлений, захватил армянские территории и так далее.

Но увы, Москва слезам (тем более лживым) давно не верит.

Последовал холодный душ от российского коллеги, который в свойственной ему спокойной и размеренной манере успокоил армянского коллегу, проявив свои дипломатические таланты.

Как сказал С. Лавров, Россия не вмешивается в вопросы мирного договора между Азербайджаном и Арменией; для снятия напряженности необходимо убрать раздражающие факторы в отношениях между странами; провести делимитацию границы, а пленные были задержаны после прекращения огня.

Предложил армянской стороне заняться развитием изучения русского языка, который население Армении порядком начало подзабывать, особенно после "бархатной революции".

Этим все было сказано.

Если А. Мирзоян ещё не понял значение этих слов, то это его проблемы.

Россия, которой порядком надоели выкрутасы и стоны своего избалованного союзника, воевать за Армению не будет. Сами разбирайтесь, поможем в делимитации, если попросите. Пленные - это те, кто были захвачены во время боевых действий, а те, кто через две недели после войны задержаны с оружием в руках на территории другого государства, имеют совершенно другой статус. Отдайте настоящие карты минных полей - получите их взамен, российские миротворцы стоят для установления примирения и доверия, а не для того, чтобы прикрывать провокаторов от ответных действий.

Для России важно открытие транспортных коридоров, нужен мир и стабильность в регионе, а кривляния типа "мир в обмен на статус" не способствуют этому, лучше учите русский язык.

Выйдя из особняка МИД России, А. Мирзоян стиснув зубы, получил очередной ледяной душ на встрече с генсеком ОДКБ К. Засем, который ещё раз дал ему понять, что союзники не рассматривают пограничные споры, вызванные тем, что граница не делимитирована, как агрессию Азербайджана против Армении. Будьте любезны, договаривайтесь, а ОДКБ в это не вмешивайте, итак Афганистан под боком, проблем по горло.

Выслушав все это, А. Мирзоян вернулся в Ереван не солоно хлебавши, ещё раз получив месседжи о том, что всем нужен мир, а не новая война.

Так что, чёрные дни армянской дипломатии продолжаются, за одного битого Мирзояна дают двух не битых его предшественников, которые вовремя соскочили, чтобы их тоже не побили.

Отказываясь от мирных предложений Азербайджана, армянское руководство, в очередной раз, берет курс на эскалацию, рискуя ввергнуть регион в пучину новой войны.

Лидеры Армении готовы пожертвовать всем ради своих радикальных националистических идей, которые толкают страну в пропасть. Ведь еще одной терапии азербайджанским железным кулаком Армения уже не выдержит.

Пярвин Мирзазаде