Игорь Коротченко сравнил Армению с прихвостнем антигероя из "Книги Джунглей"

Известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире программы 60 минут телеканала "Россия 1" обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с предупреждением, передает Day.Az.

По его словам, Пашинян должен ещё раз хорошо подумать, стоит ли Армении, которая является страной-членом ОДКБ, принимать участие в антироссийском "Саммите за демократию", который пройдет под эгидой США.

"Саммит демократий - это антироссийский шабаш. Это всё равно как Шер-Хан (антигерой из сборника рассказов "Книги Джунглей" - ред.) собирает своих прихвостней... Никол Воваевич, вы подумайте, надо ли участвовать вам, стране ОДКБ, в "Саммите за демократию". Или, может быть, лучше участвовать в тех саммитах, которые проводятся Россией?", - заявил Игорь Коротченко.