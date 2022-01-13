Тонкая ирония и твердая решимость Президента Ильхама Алиева

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Каждое общение Президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями средств массовой информации (СМИ) превращается в важнейшее политическое событие не только для нашей страны, но и для всего региона. Речи главы нашего государства, всегда опирающегося на железную логику и неопровержимые факты, внимательно слушают и в столицах мировых держав. Потому что и эти державы имеют на Южном Кавказе свои интересы.

Ответы на многие интересовавшие их вопросы глава нашего государства давал в самый важный период в новейшей истории Азербайджана. В ходе 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев дал десятки интервью ведущим мировым СМИ. И именно тогда во всем мире были поражены способностью руководителя нашего государства давать обезоруживающе точные ответы на вопросы лучших профессионалов в жанре телевизионного интервью.

В череде этих интервью особняком, на мой взгляд, стоит то, что Президент Ильхам Алиев дал 6 ноября 2020 года телеканалу BBC News. Оно вызвало огромный резонанс в мире. Особое внимание пользователи сети уделили фрагменту, где на обвинения журналистки о якобы "существующей цензуре" и "притеснении оппозиции" глава нашего государства спокойно, на прекрасном английском аргументированно указал на те самые "двойные стандарты" Запада.

Я прекрасно помню, с каким восторгом комментировали в самых разных странах ту интеллектуальную экзекуцию, которой подверг глава нашего государства журналистку одного из ведущих мировых СМИ. Шок, изумление, признание за Президентом Ильхамом Алиевым статуса одного из ведущих политических деятелей современности - таковы были, если говорить обобщенно, эмоции людей из самых разных стран мира.

Грустили и нервно покусывали губы лишь в Армении. Потому что в этой стране никогда не было и не будет Личности, близко стоящей по своему масштабу к Президенту Ильхаму Алиеву. Сейчас, после того, как глава нашего государства дал большое интервью представителям азербайджанских телеканалов, в Армении, наверняка, опять испытывают ровно те же эмоции, потому что Президент Ильхам Алиев дал неоспоримо точную оценку бывшим и нынешним правителям страны, окончательно утратившей многие атрибуты суверенитета и государственности.

В свойственной ему ироничной, саркастической манере Президент Ильхам Алиев указал на лицемерие Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Продолжатель дела общенационального лидера Гейдара Алиева напомнил о временах, когда два этих политических прохиндея пели оды "дружбе азербайджанского и армянского народов". А потом, они же сбросили с себя эти маски, обнажив оскал армянских фашистов.

Глава нашего государства очень точно назвал второго и третьего президентов Армении "сиамскими близнецами". Да, они оба неизлечимо больны азербайджанофобией. Символично, что сейчас Роберт Кочарян и Серж Саргсян имеют одинаковый статус обвиняемых в громких преступлениях в той самой стране, которую они грабили, десятилетиями подпитывая миф о "непобедимости" армянской армии. Этот миф лопнул как мыльный пузырь в ходе 44-дневной войны. И сейчас все те ордена и медали, коими обвешивали себя бывшие правители Армении за оккупацию территорий тогда еще не вставшего на ноги Азербайджана, имеют мизерную стоимость даже в драмах. В нормальных деньгах цена им - гяпиг за тонну.

При этом нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоен собственным народом еще более позорной "награды". Его именуют капитулянтом. И по праву. Ведь именно он, этот эталон политической глупости, своим присутствием во главе армянского государства разрушающий миф о "мудрости" этого народа, развязал 44-дневную войну, проиграл ее, подписал акт о капитуляции, но сейчас снова осуществляет провокации, которые наша армия, ведомая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, блестяще отражает.

Никол Пашинян теперь будет оправдываться перед родителями тех армянских военнослужащих, которых он снова послал на верную смерть. Они ведь тоже слышали заявления Президента Ильхама Алиева. Они прекрасно знают, что глава нашего государства всегда называл и называет вещи своими именами, всегда говорит правду. Поэтому, именно с Пашиняна нужно спрашивать за последнюю провалившуюся провокацию армянской стороны на армяно-азербайджанской границе.

Хотя чему удивляться? Ведь буквально на днях Пашинян показал всему миру готовность публично сменить геополитическую ориентацию. Вчерашний ярый сторонник сближения с Западом, он ныне стал послушным исполнителем воли России. За что, кстати, подвергся презрительным насмешкам не только в Армении, но и во всем мире. Издевательское одобрение он услышал только от Марго Симоньян, но и это было очень похоже на поглаживание дрессированного животного за правильно выполненную команду.

Как относиться к такому политику? Как относиться к тому, кто привык предавать даже своих вчерашних партнеров?! Президент Азербайджана Ильхам Алиев тонко упомянул про позорный политический адюльтер Пашиняна, который изменил президенту Франции Эммануэлю Макрону с его главным конкурентом на предстоящих выборах главы государства, с мадам Пекресс. Организовав ее визит в гости к карабахским сепаратистам, Пашинян показал готовность платить черной неблагодарностью тому, кто готов был даже тиражировать фейки армянской пропаганды про "воюющих на стороне Азербайджана террористов". Уверен, что действующему Президенту Франции приведут цитаты из заявлений Президента Ильхама Алиева и он вынужден будет признать их правоту и тонкую иронию.

А тем временем, всю силу сарказма Президента Азербайджана Ильхама Алиева уже ощутили в Минской группе ОБСЕ, которая, по тонкому замечанию главы нашего государства, вполне возможно, готовится отмечать 30-летие своей деятельности. Бесполезной, замечу, деятельности. И заочно отправив их на политическую пенсию, Президент Ильхам Алиев указал на твердость позиции официального Баку в вопросе нового статус-кво, сложившегося по итогам 44-дневной войны. Его поменять не удастся никому. Даже США, при том, что нынешняя администрация Соединенных Штатов в одностороннем порядке на стороне Армении. Потому, что во главе нашей страны стоит Ильхам Алиев, каждое слово которого равно его официальной подписи. Все усилия, вся жизнь которого посвящены укреплению, процветанию Азербайджана.